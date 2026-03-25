Istorijska noć Nikole Jokića i novi tripl-dabl za pobjedu Denvera

Vrhunska partija Nikole Jokića koji je u neizvjesnoj utakmici protiv Denvera opet preuzeo lidersku ulogu i s novim tripl-dablom vodio tim do važne pobjede.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći jednu od najboljih utakmica ove sezone. Kao pravi lider, iako kaže da to nije još sasvim, Jokić je predvodio Denver do pobjede nad Finiksom (125:123) i to bi moglo da se ispostavi kao ključni faktor za bolje pozicioniranje Nagetsa na Zapadu.

Nikola Jokić je meč završio sa 23 poena, 17 skokova i 17 asistencija, što će reći da je ovo još jedan tripl-dabl za najboljeg košarkaša sveta. Ove sezone ima ih već 29, pa nije tako daleko ni od istorijskog rekorda Rasela Vestbruka.

Ono što je posebno impresivno u današnjoj statistici Nikole Jokića je što je imao pametnu selekciju šuta i nije dozvolio da ga Finiks izbaci iz ravnoteže, terajući ga da završava svaku akciju. Šutirao je 9/16 iz igre, ubacio je 5/7 "penala", a izgubio je na kraju samo dvije lopte, što je ništa na minute koje ona provede u Somborčevim rukama.

Osim njega odličan je bio i Džamal Marej sa 21 poenom, Tim Hardavej Džunior je sa klupe dodao 18, a sve bolji je i Aron Gordon sa 16 poena. Dvocifreni su bili i Kem Džonson sa 14 i Kristijan Braun sa 13 poena.

Što se tiče Finiksa, koji je do poslednjeg trenutka utakmice prijetio Denveru, istakao se Devin Buker sa 22 poena, dok su po jedan manje dali Grejson Alen i Džejlen Grin. To ipak nije bilo dovoljno da se "žilavi" Denver dobije, pa je tako za sad dobijen meč za četvrto mjesto na Zapadu.

