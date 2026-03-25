logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istorijska noć Nikole Jokića i novi tripl-dabl za pobjedu Denvera

Istorijska noć Nikole Jokića i novi tripl-dabl za pobjedu Denvera

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Vrhunska partija Nikole Jokića koji je u neizvjesnoj utakmici protiv Denvera opet preuzeo lidersku ulogu i s novim tripl-dablom vodio tim do važne pobjede.

Tripl-dabl Nikole Jokića za pobjedu Denvera Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći jednu od najboljih utakmica ove sezone. Kao pravi lider, iako kaže da to nije još sasvim, Jokić je predvodio Denver do pobjede nad Finiksom (125:123) i to bi moglo da se ispostavi kao ključni faktor za bolje pozicioniranje Nagetsa na Zapadu.

Nikola Jokić je meč završio sa 23 poena, 17 skokova i 17 asistencija, što će reći da je ovo još jedan tripl-dabl za najboljeg košarkaša sveta. Ove sezone ima ih već 29, pa nije tako daleko ni od istorijskog rekorda Rasela Vestbruka.

Nikola Jokić protiv Finiksa
Izvor: YouTube/Chaz NBA

Ono što je posebno impresivno u današnjoj statistici Nikole Jokića je što je imao pametnu selekciju šuta i nije dozvolio da ga Finiks izbaci iz ravnoteže, terajući ga da završava svaku akciju. Šutirao je 9/16 iz igre, ubacio je 5/7 "penala", a izgubio je na kraju samo dvije lopte, što je ništa na minute koje ona provede u Somborčevim rukama.

Osim njega odličan je bio i Džamal Marej sa 21 poenom, Tim Hardavej Džunior je sa klupe dodao 18, a sve bolji je i Aron Gordon sa 16 poena. Dvocifreni su bili i Kem Džonson sa 14 i Kristijan Braun sa 13 poena.

Što se tiče Finiksa, koji je do poslednjeg trenutka utakmice prijetio Denveru, istakao se Devin Buker sa 22 poena, dok su po jedan manje dali Grejson Alen i Džejlen Grin. To ipak nije bilo dovoljno da se "žilavi" Denver dobije, pa je tako za sad dobijen meč za četvrto mjesto na Zapadu.

NBA rezultati 25. mart:

  • Šarlot - Sakramento 134:90
  • Njujork - Nju Orleans 121:116
  • Klivlend - Orlando 136:121
  • Finiks - Denver 123:125

Tagovi

Denver NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC