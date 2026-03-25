Poraz Slobode za kraj sezone u ABA 2 ligi: Slavlje Nikšićana u "Mejdanu"

Sutjeska iz Nikšića još jednom je slavila u duelu sa tuzlanskom Slobodom i plasirala se u polufinale Druge ABA lige.

BiH će u polufinalu plej-ofa Druge ABA lige imati samo jednog predstavnika - KK Široki. Širokobriježani su u četvrtfinalu eliminisali Jahorinu sa Pala, dok je u istoj fazi takmičenja tuzlanska Sloboda ispala od Sutjeske iz Nikšića.

Nakon minimalnog poraza u Crnoj Gori (94:96), Sloboda je u svom "Mejdanu" željela da se revanšira Nikšićanima, ali je doživjela neugodan domaći poraz, koji je označio kraj ovosezonskog nastupa u drugoj po jačini ABA ligi.

Sutjeska je slavila 78:71 i tako se u polufinalu pridružila Širokom i Heliosu, dok će posljednji polufinalista biti bolji iz duela Zlatibor - TFT Skoplje. Trenutno je 1:1 u seriji, a odlučujući meč igra se u Čajetini 31. marta.

Široki će u polufinalu igrati sa Heliosu, dok Sutjeska čeka rivala.

Sutjesku su do pobjede u Tuzli predvodili Kristofer Martin sa 15, odnosno Kvame Von sa 13 poena, dok su Tuzlaci imali četiri košarkaša sa dvocifrenim učinkom. Sani Čampara bio je najefikasniji sa 18 poena, Jasmin Jakupović ubacio je 16, Savo Milanović dodao je 13, a Jovan Štulić 10 poena.

Zanimljivo, isti ovi rivali igrali su u posljednjem kolu ligaškog dijela sezone, a tada je Sloboda slavila u Nikšiću 82:78. Ipak, sada nije bilo snage da se uzvrati u revanšu plej-ofa, tako da su Tuzlaci završili nastup u regionalnom takmičenju za ovu sezonu.