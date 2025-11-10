Neizvjesna završnica i poraz Slobode: Nakon neuspjeha u Novom Sadu, Tuzlaci idu na jednomjesečni odmor

Tuzlaci bili bolji u prvom, Novosađani u drugom poluvremenu.

Izvor: Druga ABA liga/KK Vojvodina/Ivana Kontić

Košarkaši Slobode iz Tuzle odigrali su neizvjestan duel u Novom Sadu, koji je na kraju ipak završen trijumfom domaće Vojvodine 87:84 (po četvrtinama: 22:26, 18:21, 30:22, 17:15).

Tuzlaci su bili bolji u prvom, Novosađani u drugom poluvremenu, ali se na kraju broji samo rezultat. "Crveno-bijeli" stigli su do drugog trijumfa u ABA 2 ligi, dok je tuzlanski tim upisao drugi poraz.

Domaćin je imao čak petoricu raspoloženih igrača sa dvocifrenim učinkom. Marko Ljubičić meč je završio sa dabl-dabl učinkom - 14 poena i 10 skokova, a jedna asistencija nedostajala mu je za tripl-dabl. Isti broj poena imao je Ranko Simović, uz sedam uhvaćenih lopti, Aleksandar Ivanov Stoimenov ubacio je 13 poena, Marko Kljajević 12, a Džordan Sešn 10.

U poraženom timu iz Tuzle najefikasniji je bio Milija Miković sa 22 poena i pet skokova, Vladimir Tomašević dodao je 19, dok su Sani Čampara i O'Šouven Vilijams na kraju susreta imali po 15 poena.

Tuzlaci će sada odmarati u regionalnom takmičenju punih mjesec dana. Naredni meč igraće tek 10. decembra, kada će ugostiti Mornar.



