Makabi odigrao za Crvenu zvezdu: Dobra vijest za crveno-bijele u Evroligi

Dubai je poražen od Makabija u Beogradu što je obradovalo navijače Crvene zvezde.

Sjajnih posljednjih pet minuta u dvorani Aleksandar Nikolić su odigrali Makabi i Dubai - za ljubitelje košarke. Za one koji su pomno pratili susret zbog Crvene zvezde, bila je to naporna završnica. Ekipe su se smjenjivale u vođstvu, griješile, pravile faulove i na kraju igrale produžetak. U novih pet minuta, ponovo tijesnih, Makabi je pobijedio 104:100 (88:88).

Makabi je odigrao za Zvezdu, pošto tim Dubaija sad ima skor 17-16, a crveno-bijeli 19-14, sve do okršaja u petak protiv Barselone. Pobjeda u Blaugrani je imperativ, ali dobro je znati da je makar jedan tim ne diše za vratim ekipi Saše Obradovića.

Dubai je dominantno otvori meč i za pet minuta stigao do vođstva 10:3, ali su onda čvrsta odbrana i česti faulovi unijeli ravnu liniju u susret. Igralo se sporo, poeni su se postizali uglavnom sa linije penala, pa smo poslije 10 minuta imali nešto slabiji učinak 18:17 za domaćina. U drugoj četvrtini se igralo mnogo dinamičnije, Bejkon je u ekipi gostiju bio lider na terenu, a onda i Mekinli Raj dobio priliku i Dubai je stekao blago vođstvo na velikom odmoru (45:41).

Igralo se uz uspone i padove - najprije je Dubai napravio seriju 16:3, a onda je domaćin uzvratio nizom 11:3 i tako znatno manjio zaostatak na 66:59. Iako je Dubai bio korak ispred, daleko od toga da u završnici nismo gledali neizvjestan meč. Bilo je prekida, faulova, izjednačenja (76:76). I tako sve do kraja četvrte četvrtine. U Pioniru je sve pucalo od neizvjesnosti, a u novih pet minuta heroj Makabija bio je Klark koji je poenima pod faulom donio vođstvo timu 102:97. I tu nije bio kraj, pošto je Rajt pogodio daleku trojku, a na semaforu je ostalo još svega dvije sekunde do kraja susreta.

Kad su u pitanju ostali susreti, oni nisu mnogo uticali na poziciju na tabeli Crvene zvezde. Milano je potpuno diktirao tempo na domaćem terenu i lako savladao Virtus 103:87. Prednjačio je bivši košarkaš Partizana Zek Ledej koji je bio gotovo nepogrešiv izvan linije za tri poena. Ubacio je čak pet trojki i tako odigrao vjerovatno najbolji meč u sezoni kad je u pitanju pozicija izvan linije 6,75.

Real je slavio u Madridu tako što je pobijedio Efes u susretu punom preokreta. Najprije je turski tim bio ubjedljiv, na startu je poveo 12:0, a "kraljevski klub" smanjio je tek na 17:11. A, onda je Serhio Ljulj pokazao zašto je majstor svog zanata - u drugoj četvrtini je postigao dvije vezane trojke, od ukupno pet. Tako je iskusni Španac nametnuo ritam, donio prednost Realu koji nije ispuštao vođstvo do kraja susreta.

Rezultati 34. kola, odigranog u četvrtak:

Milano - Virtus 103:87

Bajern - ASVEL 93:83

Real Madrid - Efes 82:71

Makabi - Dubai 104:100 (88:88)

