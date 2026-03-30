Zašto ljude ne zanima NBA liga? Milijarder nudi idealno rješenje, po uzoru na Evropu

Navijače sve manje zanimaju mečevi u NBA ligi, a Mark Kjuban tvrdi da ima rješenje za taj problem

Navijače sve manje zanima NBA liga, bar kada je regularni dio sezone u pitanju. Vidi se to po istraživanjima koja se sprovode u Americi, sve manje ljudi prati utakmice, malo ko je spreman da gleda svih 48 minuta. Kada se na to dodaju i timovi koji namjerno gube utakmice, jasno je da postoje veliki problemi.

Šta je rješenje? Kako vratiti interesovanje? Rješenje je ponudio milijarder Mark Kjuban. Nekadašnji vlasnik Dalasa ima prijedlog koji djeluje izvodljivo. Po uzoru na Evropu, a posebno poslije priča da će doći i do proširenja i da će se uključiti Sijetl i Las Vegas. Više mečeva u istom sistemu ne djeluje kao dobro rješenje.

Nikola Jokić posle Denver - Minesota

"Neka utakmice traju 40 minuta. To je 8x82/48 što daje 13.667. To je ekvivalent broja mečeva koji bi se smanjio rasporedom. Bez kršenja iznajmljivanja dvorana. Funkcioniše na koledžima, funkcioniše u međunarodnoj košarci i funkcioniše u WNBA. Ako pogledate rejtinge na TV prenosima i svemu, što manje traju utakmice, rejtinzi su bolji. Za manje vremena su navijači više fokusirani na utakmicu i više uživaju da je gledaju na TV ekranima", poručio je Kjuban.

Make the games 40 minutes.



8 x 82 / 48 =13.667 That’s the equivalent number of games you would reduce the schedule by. Without breaking arena leases.



Works for college. Works for international. Works for the WNBA.



AND.



If you looking at tv and streaming ratings,…https://t.co/GXWNcMtaJT — Mark Cuban (@mcuban)March 28, 2026

Stiv Ker ima drugo rješenje

Bilo je više prijedloga, Stiv Ker tvrdi da bi trebalo smanjiti sezonu sa 82 na 72 utakmice. To je nešto što čelnici NBA lige odbijaju da urade. Jasno je da neko rješenje mora da se pronađe, samo je pitanje koje bi to bilo. Jedan od razloga za promjene su i sve češće povrede onih najboljih igrača i nemogućnost da igraju sve mečeve.

Nešto mora da se promijeni. Šta? Moraće komesar Adam Silver što prije da nađe rješenje...