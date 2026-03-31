logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo kako izgleda sezona Zvezde i Partizan u Evroligi: Crno-bijeli sa dna do vrha, crveno-bijeli u padu

Bojan Jakovljević
0

Pojavila se zanimljiva statistika o tome kako su Crvena zvezda i Partizan igrali ove sezone u Evroligi i kakve su oscilacije imali iz kola u kolo.

Usponi i padovi Crvene zvezde i Partizana u Evroligi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dočekuje Partizan u evroligaškom derbiju. Crveno-bijelima je pobjeda neophodna zbog borbe za plej-of, crno-bijeli nemaju nikakve šanse da prođu dalje, ali su javno poručili da će uraditi sve da savladaju najvećeg rivala. Uoči utakmice koja se igra u četvrtak u Beogradskoj areni (20 časova) pojavila se zanimljiva statistika iz elitnog takmičenja.

Stranica "Clutch data" koja se bavi naprednom statistikom timova napravila je analizu ovogodišnje Evrolige. Fokus je bio na Net rejtingu. U pitanju je segment koji pokazuje razliku između ofanzivnog i defanzivnog rejtinga na 100 posjeda. Da uprostimo, što više poena daješ, a manje primaš, to je rejting bolji i logično - ako je ekipa u plusu to je dobro.

Pratili su rejtinge i vječitih koji su oscilirali, do te mjere da je Partizan sada u samom vrhu, a Zvezda na sredini tabele po tom segmentu. Pa da pogledamo i kako je sve to izgledalo.

Ovako je izgledala sezona Zvezde

Crvena zvezda je trenutno na skoru 19-15 koliko ima i Monako i nalazi se na devetoj poziciji. Ispred su Panatinaikos, Barselona i Žalgiris (svi sa po 20-14), Hapoel ima meč manje (20-13). Zvezda je u sezoni imala dosta oscilacija. Net rejting se pratio od prvog do 34. kola.

Zvezda je poslije lošeg starta sezone i dva poraza bila na dnu sa -14, pa je od odlaska Janisa Sferopulosa krenuo uspon. Najbolji period Zvezda je imala u periodu od 5. do 10. kola kada je ušla u seriju pobjeda i preuzela je prvo mjesto po tome (+11.5). Onda je od 13. kola krenuo pad koji je trajao do 21. kola kada je pala na -8.8 i bila je pretposljednja na tabeli. Bolji rezultati krenuli su od 22. runde, pa je u 31. kolu bila među Top 5, a poslije 34. je na 13. poziciji.

Nije ovo ključni ni najbitniji parametar, ali pokazuje na čemu Saša Obradović mora da radi u posljednja četiri kola.

Ovako je izgledala sezona Partizana

Partizan je počeo sezonu sa tri pobjede i dva poraza i onda se povrijedio Karlik Džouns. Kada se to desilo Partizan je imao Net rejting -1.6, a poslije njegove povrede je krenuo veliki pad. Porazi su počeli da se ređaju, a poslije poraza od Panatinaikosa u Atini (91:69) je pao na pretposljednje mjesto (-13.6 i lošiji je bio samo Asvel sa -19.5). Poslije tog poraza je Željko Obradović podnio ostavku i na klupu je privremeno došao Mirko Ocokoljić.

Ocokoljić je bio na klupi od 14. do 17. kola (do poraza od Žalgirisa u Kaunasu 109:68) da bi od 18. runde i poraza od Makabija u Areni (112:87) na klupu sjeo Đoan Penjaroja. Ni sa njim nije bilo odmah pomaka u tom segmentu, čak se nastavio pad i najlošiji Net rejting bio je u 22. kolu poslije poraza od Olipmijakosa (104:66) kada je bio -27.

Španski stručnjak je čekao na prvu pobjedu na klupi šest kola i upisao ju je u Minhenu protiv Bajerna, pa je na istom terenu pao i Hapoel Tel Aviv u 23. i 24. kolu. Od pobjede protiv Panatinaikosa u 27. kolu je krenuo uspon crno-bijelih. Uslijedilo je pet uzastopnih pobjeda u Evroligi (od 30. do 34. kola) i upravo su ti odlični rezultati donijeli i veliki skok pa je tako Partizan sada drugi (+7.7), ispred je samo Real Madrid (11.8).



Standings provided by Sofascore

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC