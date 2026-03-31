Evo kako izgleda sezona Zvezde i Partizan u Evroligi: Crno-bijeli sa dna do vrha, crveno-bijeli u padu

Pojavila se zanimljiva statistika o tome kako su Crvena zvezda i Partizan igrali ove sezone u Evroligi i kakve su oscilacije imali iz kola u kolo.

Crvena zvezda dočekuje Partizan u evroligaškom derbiju. Crveno-bijelima je pobjeda neophodna zbog borbe za plej-of, crno-bijeli nemaju nikakve šanse da prođu dalje, ali su javno poručili da će uraditi sve da savladaju najvećeg rivala. Uoči utakmice koja se igra u četvrtak u Beogradskoj areni (20 časova) pojavila se zanimljiva statistika iz elitnog takmičenja.

Stranica "Clutch data" koja se bavi naprednom statistikom timova napravila je analizu ovogodišnje Evrolige. Fokus je bio na Net rejtingu. U pitanju je segment koji pokazuje razliku između ofanzivnog i defanzivnog rejtinga na 100 posjeda. Da uprostimo, što više poena daješ, a manje primaš, to je rejting bolji i logično - ako je ekipa u plusu to je dobro.

Pratili su rejtinge i vječitih koji su oscilirali, do te mjere da je Partizan sada u samom vrhu, a Zvezda na sredini tabele po tom segmentu. Pa da pogledamo i kako je sve to izgledalo.

Ovako je izgledala sezona Zvezde

Crvena zvezda je trenutno na skoru 19-15 koliko ima i Monako i nalazi se na devetoj poziciji. Ispred su Panatinaikos, Barselona i Žalgiris (svi sa po 20-14), Hapoel ima meč manje (20-13). Zvezda je u sezoni imala dosta oscilacija. Net rejting se pratio od prvog do 34. kola.

Zvezda je poslije lošeg starta sezone i dva poraza bila na dnu sa -14, pa je od odlaska Janisa Sferopulosa krenuo uspon. Najbolji period Zvezda je imala u periodu od 5. do 10. kola kada je ušla u seriju pobjeda i preuzela je prvo mjesto po tome (+11.5). Onda je od 13. kola krenuo pad koji je trajao do 21. kola kada je pala na -8.8 i bila je pretposljednja na tabeli. Bolji rezultati krenuli su od 22. runde, pa je u 31. kolu bila među Top 5, a poslije 34. je na 13. poziciji.

Here's how has each team's Net Rating evolved throughout the season. What stands out to you?



The Net Rating is calculated using each team's last 8 games up to that round. It's naturally volatile early on, but stabilizes as the season progresses - and some clear trends begin to… — Clutch Data (@clutchdata_) March 31, 2026

Nije ovo ključni ni najbitniji parametar, ali pokazuje na čemu Saša Obradović mora da radi u posljednja četiri kola.

Ovako je izgledala sezona Partizana

Partizan je počeo sezonu sa tri pobjede i dva poraza i onda se povrijedio Karlik Džouns. Kada se to desilo Partizan je imao Net rejting -1.6, a poslije njegove povrede je krenuo veliki pad. Porazi su počeli da se ređaju, a poslije poraza od Panatinaikosa u Atini (91:69) je pao na pretposljednje mjesto (-13.6 i lošiji je bio samo Asvel sa -19.5). Poslije tog poraza je Željko Obradović podnio ostavku i na klupu je privremeno došao Mirko Ocokoljić.

Ocokoljić je bio na klupi od 14. do 17. kola (do poraza od Žalgirisa u Kaunasu 109:68) da bi od 18. runde i poraza od Makabija u Areni (112:87) na klupu sjeo Đoan Penjaroja. Ni sa njim nije bilo odmah pomaka u tom segmentu, čak se nastavio pad i najlošiji Net rejting bio je u 22. kolu poslije poraza od Olipmijakosa (104:66) kada je bio -27.

Španski stručnjak je čekao na prvu pobjedu na klupi šest kola i upisao ju je u Minhenu protiv Bajerna, pa je na istom terenu pao i Hapoel Tel Aviv u 23. i 24. kolu. Od pobjede protiv Panatinaikosa u 27. kolu je krenuo uspon crno-bijelih. Uslijedilo je pet uzastopnih pobjeda u Evroligi (od 30. do 34. kola) i upravo su ti odlični rezultati donijeli i veliki skok pa je tako Partizan sada drugi (+7.7), ispred je samo Real Madrid (11.8).



