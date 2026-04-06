Najljepša žena američke košarke "omađijala" saigrača Nikole Jokića

Reakcija Arona Gordona nakon razgovora sa Tejlor Ruks postala hit na društvenim mrežama.

Košarkaši Denver Nagetsa predvođeni nevjerovatnim Nikolom Jokićem uspjeli su da savladaju San Antonio Sparse (136:134) nakon produžetka u kojem je srpski košarkaš dominirao protiv Viktora Vembanjame. Ipak, najbolji košarkaš na svijetu nije jedini igrač tima iz Kolorada o kojem se priča nakon ovog meča - iz potpuno drugih razloga u centru pažnje je Aron Gordon.

Krilni centar Denvera najnovija je "žrtva" atraktivne sportske novinarke Tejlor Ruks, za koju ljubitelji NBA tvrde da je fatalna po košarkaše. Kada gostuju u njenim emisijama, kada joj daju izjave nakon utakmice ili kada ih ona intervjuiše - košarkaši su spremni da "lupaju gluposti" jer ih omađija prelijepa Amerikanka. U toj grupi igrača sada je i Gordon, koji se nije najbolje snašao na kraju izjave. Pogledajte kako izgleda Tejlor Ruks:

"Uvijek je lijepo vidjeti te"

"Uvijek je lijepo vidjeti te, Arone. Hvala ti izdvojenom vremenu i imaj dobru utakmicu", rekla je Tejlor Ruks saigraču Nikole Jokića, koji se malo zbunio.

"Ti takođe, Tejlor", odgovorio je Aron Gordon i to je privuklo mnogo pažnje ljubitelja NBA lige. Mnogi smatraju da Gordon nije mogao da odreaguje na pravi način jer je kao i ostali NBA igrači pao na šarm prelijepe novinarke. Pogledajte kako je to izgledalo:

Taylor Rooks: "Have a great game."



Aaron Gordon: "You too, Taylor"pic.twitter.com/e05jXNr1wV — NBACentel (@TheNBACentel)April 4, 2026

Tokom prethodnih nekoliko godina Tejlor Ruks je postala jedno od najprepoznatljivijih lica u SAD, a mnogi tvrde da su joj se sva vrata u svijetu košarke otvorila zbog prijatnog fizičkog izgleda. Sada već postoji vjerovanje da su NBA igrači u njenom prisustvu toliko zbunjeni da bi mogli da otkriju tajne koje nikome drugome nisu rekli. Već postoji i spisak igrača koje je Ruks "zbunila" tokom razgovora.

