Selektor "zmajeva" privremeno suspendovan!

Limož je privremeno suspendovao selektora košarkaša Bosne i Hercegovine, a francuski mediji tvrde da je to uvod u konačan raskid saradnje.

Francuski Limož saopštio da je privremeno suspendovao trenera Darija Đerđu, koji je ujedno i selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Iz kluba su naveli da će ta mjera ostati na snazi do okončanja pravnog postupka.

U istoj objavi potvrđeno je da je Arno Tesije postavljen za privremenog glavnog trenera i da će voditi prvi tim do konačne odluke. Iz Limoža su poručili i da se tim povodom više neće oglašavati.

Prema pisanju lista "L’Ekip", ovaj potez je vjerovatno pravni korak ka prekidu saradnje sa hrvatskim stručnjakom, koji je u klub stigao prošlog ljeta, a sredinom novembra dobio ugovor do 2028. godine.

Limož je, naime, usred rezultatske krize i sa svega sedam pobjeda u 24 kola ima samo bod više od Sen Kantena, koji se trenutno nalazi na mjestu koje vodi u razigravanje za opstanak, prenio je "Avaz".

