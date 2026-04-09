Mladi "igosi" u polufinalu FIBA Lige šampiona

Košarkaši Igokee plasirali su se u polufinale omladinske FIBA Lige šampiona, pobijedivši Ludvisburg rezultatom 88:82.

Izvor: Facebook/KK Igokea

Turnir se igra u Laktašima, a ekipa Igokee je drugim trijumfom u grupi suvereno osigurala plasman u polufinale, u kojem će u subotu, 11. aprila, igrati protiv Ostendea.

Najzaslužniji za pobjedu bio je Mićo Milovanović, strijelac 19 poena, koji je istakao da su "igosi" mekano ušli utakmicu, ali da su kasnije pokazali karakter i pobijedili.

"Čeka nas teška utakmica protiv ekipe Ostendea, koja je prošlogodišnji finalista", rekao je Milovanović i izrazio očekivanje da će odbraniti domaći teren i ući u finale.

Košarkaši Igokee su u prvom kolu grupne faze takmičenja deklasirali ekipu Sabah iz Bakua rezultatom 88:58.

Belgijski Ostende ranije u četvrtak je savladao banjalučki Borac (81:51) i sa dvije pobjede u grupi plasirao se u polufinale.

Turnir u Laktašima prate brojna poznata imena iz svijeta košarke, među kojima predsjednik i potpredsjednik FIBA Evrope Horhe Garbahosa i Kamil Novak, kao i bivši NBA igrač i trostruki osvajač Evrolige Pero Antić, koji je imenovan za ambasadora Košarkaškog kluba Igokea.

(Srna)