logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Darko Rajaković izgubio istorijski NBA meč

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Srpski trener Darko Rajaković sa Torontom nije uspio da iznenadi Klivlend.

Darko Rajaković izgubio istorijsku NBA utakmicu

Košarkaški trener Darko Rajaković ispisao je istoriju, pošto je na meču Klivlenda i Toronta postao prvi Evropljanin koji je vodio NBA ekipu na plej-of meču, kao glavni trener. Nažalost, istorijski meč za najjaču ligu na svijetu, ali i za srpsku košarku, pamtiće se po porazu. Tim iz Ohaja bio je bolji od jedinog kanadskog predstavnika u NBA (126:113).

Klivlend je polako sticao prednost na ovom meču i do kraja prvog poluvremena je sakupio sedam poena razlike u svoju korist, a zatim je u trećoj dionici potpuno slomljen otpor Toronta. Tim iz Kanade ubjedljivo je izgubio taj kvartal, a Klivlend je otišao na više od 20 poena prednosti - što su Rajakovićevi momci u posljednjoj četvrtini uspjeli samo da ublaže.

Na meču se istakao Donovan Mičel koji je postigao 34 poena i tako bio ubjedljivo najefikasniji akter utakmice. Dobru pomoć imao je od Maksa Strusa koji je meč završio sa 24 poena i Džejmsa Hardena koji je pored 22 poena upisao i 10 asistencija. U poraženom timu bolji od ostalih bio je RJ Beret sa 24 poena, a Skot Barns je dodao 21 poen.

Ligaški dio sezonee na Istoku NBA lige Klivlend je završio na četvrtoj, a Toronto na petoj poziciji i mnogi smatraju da će baš ovo biti najneizvjesnija serija prve runde doigravanja. Klivlend je stekao prednost u seriji, a i druga utakmica ovih timova igraće se na istom mjestu - prije nego što se obje ekipe presele preko granice i u Kanadi nastave borbu za drugu rundu plej-ofa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Klivlend Toronto Reptors NBA liga košarka Darko Rajaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Dojavite nam vijest

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC