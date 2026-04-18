Darko Rajaković izgubio istorijski NBA meč

Srpski trener Darko Rajaković sa Torontom nije uspio da iznenadi Klivlend.

Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Košarkaški trener Darko Rajaković ispisao je istoriju, pošto je na meču Klivlenda i Toronta postao prvi Evropljanin koji je vodio NBA ekipu na plej-of meču, kao glavni trener. Nažalost, istorijski meč za najjaču ligu na svijetu, ali i za srpsku košarku, pamtiće se po porazu. Tim iz Ohaja bio je bolji od jedinog kanadskog predstavnika u NBA (126:113).

Klivlend je polako sticao prednost na ovom meču i do kraja prvog poluvremena je sakupio sedam poena razlike u svoju korist, a zatim je u trećoj dionici potpuno slomljen otpor Toronta. Tim iz Kanade ubjedljivo je izgubio taj kvartal, a Klivlend je otišao na više od 20 poena prednosti - što su Rajakovićevi momci u posljednjoj četvrtini uspjeli samo da ublaže.

Na meču se istakao Donovan Mičel koji je postigao 34 poena i tako bio ubjedljivo najefikasniji akter utakmice. Dobru pomoć imao je od Maksa Strusa koji je meč završio sa 24 poena i Džejmsa Hardena koji je pored 22 poena upisao i 10 asistencija. U poraženom timu bolji od ostalih bio je RJ Beret sa 24 poena, a Skot Barns je dodao 21 poen.

Ligaški dio sezonee na Istoku NBA lige Klivlend je završio na četvrtoj, a Toronto na petoj poziciji i mnogi smatraju da će baš ovo biti najneizvjesnija serija prve runde doigravanja. Klivlend je stekao prednost u seriji, a i druga utakmica ovih timova igraće se na istom mjestu - prije nego što se obje ekipe presele preko granice i u Kanadi nastave borbu za drugu rundu plej-ofa.

