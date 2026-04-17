Darko Rajaković se ne plaši NBA plej-ofa: "Ljudi, pa nije ovo Evropa"

Čačanski trener Darko Rajaković pred debi sa Torontom u plej-ofu NBA lige ima velike planove.

Izvor: YouTube/Toronto Raptors/Screenshot

Darko Rajaković sjajno vodi ove sezone Toronto i uspio je da odvede kanadski tim u plej-of NBA lige i to sa petog mjesta, tako da će se za prolaz boriti protiv Klivlenda koji će imati doduše prednost domaćeg terena. Već je ostvaren uspjeh pošto je Toronto za kratko vrijeme uspio da napravi rekonstrukciju i postane plej-of ekipa zaslugom Darka Rajakovića, a kod njega nema nikakve treme.

"Moramo da se fokusiramo na ono što mi treba da radimo - kako branimo loptu, gdje treba da budemo u zaštitnim pozicijama, kako treba da zagrađujemo i koliko snažno treba da trčimo u tranziciji. To su stvari koje su pod našom kontrolom", rekao je na konferenciji za medije Darko Rajaković pred početak plej-of serije.

Da li razmišlja o domaćem terenu u Klivlendu i njihovim navijačima? Odmah je objasnio Amerikancima da se toga ne plaši.

"Ne igramo u Evropi. Neće nas gađati flašama i neće biti lasera u očima dok šutiramo slobodna bacanja. Dakle, nećemo se suočavati sa takvim preprekama. Biće glasni na drugoj strani. Pa šta?", objasnio je Rajaković koji dobro zna da se sasvim drugačije igra na kontinentu na kome je rođen.

Inače, Reptorsi su u trećoj sezoni kod Rajakovića stigli do skora 46-36 i čini se da je ključ u tome što je ostvario vrhunski odnos sa svojim igračima, prije svega s onima koji su do sada bili na "lošem glasu" zbog radne etike.

Između ostalog, Darko Rajaković je motivisao Brendona Ingrama, glavnog igrača Toronta ove sezone koji je ove sezone prosječno postizao 21,5 poena, dok je imao još i 5,6 skokova i 3,7 asistencija. Takođe, tu su još Er Džej Beret, Skoti Barns, Imanuel Kvikli, Sandro Mamukelašvili, Jakob Peltl...

(MONDO)