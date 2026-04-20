FMP zakomplikovao kad je najvažnije: Poraz u Železniku skupo košta, više ništa ne zavisi od njih

FMP zakomplikovao kad je najvažnije: Poraz u Železniku skupo košta, više ništa ne zavisi od njih

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
FMP je poražen na domaćem terenu, ekipa Beča bila je bolja od tima iz Železnika.

FMP izgubio od Beča u ABA ligi Izvor: MN PRESS

FMP je u jednom od najvažnijih mečeva ove sezone poražen od ekipe Beča 92:84, na domaćem terenu. Tim Saše Nikitovića bio je konkurentan, vodio je, ali se u finišu susreta raspao. Zbog poraza u pretposljednjem meču, šanse tima iz Železnika za nastavak takmičenja u ABA ligi znatno su smanjene, ništa više ne zavisi od Pantera.

FMP i Zadar vode veliku borbu za 10. mjesto na tabeli ABA lige, koje vodi u nastavak takmičenja i boru sa Spartakom za četvrtfinale regionalnog prvenstva. FMP ima bolji međusobni skor sa Zadrom, ali sada ima poraz više od hrvatskog tima i to će značiti mnogo teže šanse za plasman u dalju fazu. Više neće biti dovoljno da FMP pobijedi Iliriju 24. aprila, već će Zadar morati da doživi poraz od Studentskog centra 27. aprila.

Kad je u pitanju sam meč, FMP je u susret ušao znatno oslabljen, ali je imao prednost sve do finiša treće četvrtine. Beč je bio bolji i u drugoj četvrtini koju je osvojio 29:26, a onda i u trećoj u kojoj je bio bolji 20:17 - dovoljno za prednost u Železniku. Na kraju, FMP se raspao u odlučujućoj dionici.

Prve poene iz igre postigao je Filip Rebrača na startu četvrtine, a onda je Džoua Skot tek dva i po minuta prije kraja prekinuo sušu domaćina. FMP je u međuvremenu postigao pet poena sa linije penala, ali nedovoljno da bi se pariralo rivalu. Uspio je domaćin u završnici da veže seriju od 5:0. Uslijedilo je mnogo prekida i nešto bolja igra crveno-bijelih. FMP nije želio da se preda, vratio se u meč. ali je razlika bila suviše velika da bi tim Saše Nikitovića preokrenuo rezultat.

Najbolji u timu domaćina je bio Filip Barna sa 18 poena, dva skoka i četiri asistencije, a slijedio ga je Skot sa 15 poena, odnosno Petar Grojić sa 14. Na drugoj strani najbolji je bio Simasa Jarumbaiskas koji je za 27 minuta ostvario dabl-dabl učinak sa 20 poena i 11 skokova, a slijedio ga je Broislav Mladenov sa 17 poena. 

Više vijesti iz ABA lige

ABA liga košarka FMP KK Beč

