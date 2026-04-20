FMP zakomplikovao kad je najvažnije: Poraz u Železniku skupo košta, više ništa ne zavisi od njih

FMP je poražen na domaćem terenu, ekipa Beča bila je bolja od tima iz Železnika.

FMP je u jednom od najvažnijih mečeva ove sezone poražen od ekipe Beča 92:84, na domaćem terenu. Tim Saše Nikitovića bio je konkurentan, vodio je, ali se u finišu susreta raspao. Zbog poraza u pretposljednjem meču, šanse tima iz Železnika za nastavak takmičenja u ABA ligi znatno su smanjene, ništa više ne zavisi od Pantera.

FMP i Zadar vode veliku borbu za 10. mjesto na tabeli ABA lige, koje vodi u nastavak takmičenja i boru sa Spartakom za četvrtfinale regionalnog prvenstva. FMP ima bolji međusobni skor sa Zadrom, ali sada ima poraz više od hrvatskog tima i to će značiti mnogo teže šanse za plasman u dalju fazu. Više neće biti dovoljno da FMP pobijedi Iliriju 24. aprila, već će Zadar morati da doživi poraz od Studentskog centra 27. aprila.

Kad je u pitanju sam meč, FMP je u susret ušao znatno oslabljen, ali je imao prednost sve do finiša treće četvrtine. Beč je bio bolji i u drugoj četvrtini koju je osvojio 29:26, a onda i u trećoj u kojoj je bio bolji 20:17 - dovoljno za prednost u Železniku. Na kraju, FMP se raspao u odlučujućoj dionici.

Prve poene iz igre postigao je Filip Rebrača na startu četvrtine, a onda je Džoua Skot tek dva i po minuta prije kraja prekinuo sušu domaćina. FMP je u međuvremenu postigao pet poena sa linije penala, ali nedovoljno da bi se pariralo rivalu. Uspio je domaćin u završnici da veže seriju od 5:0. Uslijedilo je mnogo prekida i nešto bolja igra crveno-bijelih. FMP nije želio da se preda, vratio se u meč. ali je razlika bila suviše velika da bi tim Saše Nikitovića preokrenuo rezultat.

Najbolji u timu domaćina je bio Filip Barna sa 18 poena, dva skoka i četiri asistencije, a slijedio ga je Skot sa 15 poena, odnosno Petar Grojić sa 14. Na drugoj strani najbolji je bio Simasa Jarumbaiskas koji je za 27 minuta ostvario dabl-dabl učinak sa 20 poena i 11 skokova, a slijedio ga je Broislav Mladenov sa 17 poena.

