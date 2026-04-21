logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi šok u plej-ofu NBA lige: Niksi izgubili ono što se ne smije

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Malo ko je očekivao da će se ova serija završiti ijednom pobjedom Atlante, a kamoli da će se zakomplikovati već u Njujorku.

Atlanta pobijedila Njujork u plej ofu Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Nismo dugo čekali na prvo iznenađenje u plej-ofu NBA lige, kada je Orlando pobijedio Detroit na gostovanju 112:101, a prvi šok je ipak pobeda Atlante na terenu Njujork Niksa. Houksi su izjednačili na 1:1 u seriji pošto su prethodne noći u "Medison Skver Gardenu" slavili 107:106, poslije nevjerovatnog preokreta.


Niksi su vodili čak 12 razlike poslije tri četvrtine, da bi na dva minuta do kraja Atlanta uspjela prvi put da pobijede na dva minuta do kraja. Ključni igrač bio je Si Džej Mekalum koji je pogodio taj šut, pa ubrzo još jedan za tri razlike, kada je "klač" Džejlen Branson uspio da izjednači. Ipak, na 33 sekunde do kraja, Si Džej Mekalum pogađa još jedan šut, pa Džejlen Braun zakucava u kontri, a Mikal Bridžis promašio je šut za pobjedu.


Na taj način Atlanta je iznenadila sve prisutne jer malo ko je očekivao da će uspjeti da dođe i do jedne pobjede u ovoj seriji, kamoli na gostovanju. Ipak, uz probuđenog Mekaluma koji je ubacio 32 poena, i to je moguće. Uz njega odličan je bio Džoanatan Kuminga sa 19, Džejlen Džonson je dodao 17, a Onjeka Okongvu još 15.

Na drugoj strani Niksi, čija klupa skoro da nije postojala na ovom meču, oslonili su se na Bransona koji je ubacio 29 poena, dok je Karl-Entoni Tauns imao 18.

Serija se sada seli u Džordžiju, tako da ostaje da vidimo da li Atlanta može da preokrene.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka NBA liga Atlanta njujork

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC