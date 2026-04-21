Prvi šok u plej-ofu NBA lige: Niksi izgubili ono što se ne smije

Malo ko je očekivao da će se ova serija završiti ijednom pobjedom Atlante, a kamoli da će se zakomplikovati već u Njujorku.

Nismo dugo čekali na prvo iznenađenje u plej-ofu NBA lige, kada je Orlando pobijedio Detroit na gostovanju 112:101, a prvi šok je ipak pobeda Atlante na terenu Njujork Niksa. Houksi su izjednačili na 1:1 u seriji pošto su prethodne noći u "Medison Skver Gardenu" slavili 107:106, poslije nevjerovatnog preokreta.

Niksi su vodili čak 12 razlike poslije tri četvrtine, da bi na dva minuta do kraja Atlanta uspjela prvi put da pobijede na dva minuta do kraja. Ključni igrač bio je Si Džej Mekalum koji je pogodio taj šut, pa ubrzo još jedan za tri razlike, kada je "klač" Džejlen Branson uspio da izjednači. Ipak, na 33 sekunde do kraja, Si Džej Mekalum pogađa još jedan šut, pa Džejlen Braun zakucava u kontri, a Mikal Bridžis promašio je šut za pobjedu.

Na taj način Atlanta je iznenadila sve prisutne jer malo ko je očekivao da će uspjeti da dođe i do jedne pobjede u ovoj seriji, kamoli na gostovanju. Ipak, uz probuđenog Mekaluma koji je ubacio 32 poena, i to je moguće. Uz njega odličan je bio Džoanatan Kuminga sa 19, Džejlen Džonson je dodao 17, a Onjeka Okongvu još 15.

Na drugoj strani Niksi, čija klupa skoro da nije postojala na ovom meču, oslonili su se na Bransona koji je ubacio 29 poena, dok je Karl-Entoni Tauns imao 18.

Serija se sada seli u Džordžiju, tako da ostaje da vidimo da li Atlanta može da preokrene.

