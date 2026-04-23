Španski mediji: Partizan doveo prvu "bombu" ovog ljeta?

Autor Nebojša Šatara
Prema najavama iz Španije, crnogorski reprezentativac Kajl Olmen je pojačanje Partizana za narednu sezonu.

kajl olmen u partizanu

KK Partizan polako sklapa kockice oko tima za narednu sezonu i znamo da je za sada produžio ugovor sa Karlikom Džounsom, odnosno da je doveo svog nekadašnjeg kapitena Žofrija Lovernja. Međutim, to je samo početak i u Humskoj tek spremaju vrlo ozbiljna pojačanja.

Jedno od njih mogao bi da bude američki košarkaš Kajl Olmen (28, 196 cm) koji nastupa za turski Turk Telekom i ove sezone je izabran u najbolju petorku Evrokupa.

Njegovo ime sada se prvi put povezuje s Partizanom, a prema pisanju dobro obavještenog španskog portala "Encestando", sve je već završeno i potpisao je ugovor sa crno-bijelima. Ostaje da se vidi da li je informacija tačna, o čemu ćemo znati više već u narednim danima.

Ko je Kajl Olmen?

U pitanju je košarkaš koji od prošle godine igra za reprezentaciju Crne Gore i koji je već dugo u Evropi. Rođen je 1997. godine i studirao je u Kaliforniji, a potom 2019. godine nije izabran na NBA draftu. Oprobao se potom u grčkom Lavriju, letonskoj Rigi, pa Parizu, Darušafaki, da bi zatim dvije godine nosio dres Bešiktaša. Poslije toga je otišao u Turk Telekom i u njemu napravio sjajne rezultate ove sezone.

Nastupajući u Evrokupu prosječno je bilježio 14,3 poena, 3,6 skokova i 2,4 skoka po meču, a njegova ekipa stigla je do polufinala ovog takmičenja gdje ju je zaustavio Burg.

Navijači Partizana pozdravljaju trenera Đoana Penjaroju
Možda će vas zanimati

