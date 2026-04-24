Kapa dole za Darka Rajakovića: Uradio što niko nije u istoriji NBA lige

Darko Rajaković postao je prvi evropski trener sa pobjedom u NBA plej-ofu, dok je Toronto slavio protiv Klivlenda rezultatom 126:104.

Srpski trener Darko Rajaković ostvario je prethodne noći prvu pobjedu u plej-ofu i njegov Toronto uspio je da smanji na 2:1 u seriji protiv Klivlenda. Povratak na domaći teren prijao je Reptorsima koji su slavili 126:104 i to tako što su "dodali gas" u posljednjoj dionici u kojoj su bili bolji za čak 20 poena od Kavalirsa.

Ova pobjeda za Darka Rajakovića ujedno znači i da je postao prvi evropski trener sa pobjedom u plej-ofu, pošto je prije nekoliko dana postao i prvi koji je ušao u doigravanje, za više od 80 godina postojanja NBA lige.

Sve to uradio je bez Imanuela Kviklija, ali su ostali igrači bili jako lijepo raspoloženi. Tako su Skoti Barns i Er Džej Beret ubacili po 33 poena, dok je Kolin Marej-Bojls dodao 22. S druge strane Klivlend nije imao pretjerano raspoloženog igrača, Džejms Harden je ubacio 18 poena, a Donovan Mičel, Maks Strus i Ivan Mobli su imali po 15.

Prethodne noći smo inače vidjeli i težak poraz Denvera protiv Minesote, uz jako lošu partiju Nikole Jokića, dok je Atlanta opet povela 2:1 protiv Njujorka (109:108) i to opet poenima Si Džeja Mekaluma u samoj završnici.

Los Hawks, que venían de ganar el Game 2 por 106 a 107, vuelven a llevarse otro partido ante los Knicks por un único punto.



