Preminuo Ljuba Kovačević, nekadašnji košarkaš i trener Sutjeske iz Foče

Nebojša Šatara
Nekadašnji košarkaš i trener fočanske Sutjeske Ljuba Kovačević preminuo je u nedjelju u 51. godini života.

Preminuo Ljuba Kovačević, nekadašnji košarkaš i trener Sutjeske iz Foče Izvor: Facebook/KK Sutjeska Foča

Tužnu vijest o smrti čovjeka koji je bio sinonim za uspjehe fočanske košarke, potvrdila je njegova Sutjeska na društvenim mrežama.

"Sa dubokom tugom i nevjericom obavještavamo javnost da nas je u 51. godini napustio naš Ljuba Kovačević.

Odlazak Ljube predstavlja nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, prijatelje i cjelokupnu sportsku javnost, a posebno za naš klub. Najveći uspjesi KK Sutjeska neraskidivo su vezani za njegovo ime - kao trener prvog tima u sezoni 2008/2009 donio je našem klubu prvu i jedinu titulu prvaka Republike Srpske.

Dubok trag ostavio je i kao igrač, ali i kroz predan i posvećen rad sa mlađim kategorijama, gdje je godinama nesebično prenosio znanje i ljubav prema košarci.

Našeg Ljubu krasili su izuzetan karakter, borbeni duh i neizmjerna odanost terenu, treningu, klubu i gradu. Za KK Sutjeska bio je oslonac u svakom trenutku - čovjek koji je klubu bio na raspolaganju 24 sata dnevno, bez rezerve.

Zauvijek ćeš ostati dio naše porodice i naše istorije. Počivaj u miru", saopšteno je iz fočanskog kluba.

Kovačević je osim Sutjeske, branio boje Kosova Polja iz Prištine i bilećkog Hercegovca, da bi se po okončanju igračke karijere posvetio trenerskom pozivu.

Ostavio je dubok trag u Sutjesci s kojom je na klupi u sezoni 2008/09 stigao do šampionske titule u Republici Srpskoj.

