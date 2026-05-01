Saigrač Nikole Jokića spreman odmah da ode iz Denvera: "Razumijem sve, to je posao"

Kameron Džonson je svjestan razočaranih očekivanja i zna šta slijedi.

Izvor: YouTube/ DNVR Sports

Krilni košarkaš Denvera Kameron Džonson (30) bio je sa 27 poena najefikasnji igrač u porazu od Minesote kojim je završena sezona njegovog tima.

Na konferenciji za novinare poslije utakmice, na kraju svoje prve godine u Denveru, Džonson je zvučao veoma svjesno da bi mogao da napusti tim poslije neuspjeha.

"Volio bih da se nije sezona ovako završila, ali sve što mogu da uradim je da gledam unaprijed. Za mene lično je još mnogo toga što bi trebalo da uradim sa ovom ekipom, ali razumijem da nije sve u mojim rukama. Posao je posao i razumijem to, bio sam nekoliko puta na ovoj drugoj strani u tim razgovorima i nije mi šok. Kakvi god razgovori da budu vođeni i odluke donesene, tako će biti i morate da živite sa tim", rekao je Džonson.

Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Poslije toga je ušao u dijalog sa novinarom, koji mu je objasnio da u Minesoti smatraju da su Denver Nagetsi "birali" da igraju sa njima u plej-ofu. Pod tim misli na posljednji meč ligaške faze, u kojoj je Denver u kombinovanom sastavu pobedio rezervni tim San Antonija i odabrao teži put kroz plej-ofu. Bio je to put koji je trebalo da vodi na Minesotu, San Antono i vjerovatno na Oklahomu u finalu Zapada.

"Birali smo ih tako što smo htjeli da pobedimo? Kada si igrač, uvijek ćeš htjeti da pobijediš. A, što se tiče meča protiv San Antonija, imali smo na terenu grupu igrača koja se bori za svoje karijere. Znaš da se nikad neće predati. Nije tu stvar u biranju protivnika. Svaka čast svima koji su igrali u tom meču protiv San Antonija, momcima koji imaju 'dvosmjerne' ugovore. Htjeli su da se dokažu i nametnu timu. Nisu oni imali na umu seriju protiv Minesote, već to da se dokažu. Nije bilo ništa drugo".

Bio je emotivan na konferenciji. "Žao mi je, jer dio mene shvata da ove šanse na traju zauvijek i razumijem koliko smo blagosloveni da igramo ovu igru. Nema mnogo ljudi koji imaju šansu da igraju plej-of, na velikom nivou, veoma poštujem tu priliku, kad god stanem na teren. Znam većinu ovog tima, osvojili su titulu i žarko su željeli da opet osvoje trofej. Radili smo na tome još od oktobra"

Odigrao najlošiju sezonu

Vidi opis Saigrač Nikole Jokića spreman odmah da ode iz Denvera: "Razumijem sve, to je posao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Džonson je u NBA ligi od 2019. godine, kada ga je odabrala upravo Minesota, a onda ga je zajedno sa Darijom Šarićem poslala u Finiks za sada zaboravljenog talenta Džareda Kalvera. Poslije četiri godine u Sansima, Džonson je proveo dvije u Bruklinu, a ove sezone u Denveru mučio se sa formom i samopouzdanjem i nije pokazao da je pojačanje koje će pomoći Nagetsima da naprave iskorak. Prosječno je postizao po 12,2 poena i to je njegov najslabiji prosjek još od sezone 2020/21.

(MONDO)