Ovo se desilo prvi put u istoriji NBA lige: Serija 67:13 i rezultat koji je šokirao sve

Nebojša Šatara
Njujork Niksi su prošli dalje u plej-ofu NBA lige poslije nevjerovatne partije kakva nije viđena u istoriji najjače lige na svijetu.

Njujork Niksi su prošli u polufinale Istočne konferencije pošto su u šestom meču demolirali Atlantu (140:89). Meč je bio istorijski za NBA ligu iz više razloga. Prosto je nevjerovatno kako se ekipa Hoksa obrukala na domaćem terenu i kako je gostujući tim održao čas košarke u ovom meču.

Atlanta je povela sa 9:5 na početku meča i onda se dogodilo nešto što će se prepričavati godinama. Niksi su napravili seriju od čak 67:13. Da, dobro ste pročitali. Tako nešto se ne dešava ni u video igrama. I tako su u trećem minutu prve četvrtine gubili (5:9), a na pet minuta pre poluvremena su imali čak 50 poena prednosti (72:22).

Ne samo to, još jedan detalj zvuči kao da je izmišljen, a nije. Niksi su na početku treće dionice prešli brojku od 100 datih poena, na semaforu je stajalo 103:43. Upravo je taj rezultat i istorijski.

Njujork je postao prva gostujuća ekipa u istoriji NBA lige koja je dala 100 i više poena prije nego što je domaći tim došao do 50. Odigrano je 37.964 mečeva u ligaškoj sezoni i plej-ofu i ovako nešto nikada nije viđeno.

Niksi čekaju rivala pošto je Filadelfija izjednačila u seriji sa Bostonom (3-3) i sedmi meč pred navijačima Seltiksa odlučiće ko ide dalje. Loša vijest sa tog meča je da se povrijedio Džejson Tejtum koji se vratio ranije poslije teške povrede i operacije i sada su svi zabrinuti.

Možda će vas zanimati

