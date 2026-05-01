Ovo se desilo prvi put u istoriji NBA lige: Serija 67:13 i rezultat koji je šokirao sve

Njujork Niksi su prošli dalje u plej-ofu NBA lige poslije nevjerovatne partije kakva nije viđena u istoriji najjače lige na svijetu.

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Njujork Niksi su prošli u polufinale Istočne konferencije pošto su u šestom meču demolirali Atlantu (140:89). Meč je bio istorijski za NBA ligu iz više razloga. Prosto je nevjerovatno kako se ekipa Hoksa obrukala na domaćem terenu i kako je gostujući tim održao čas košarke u ovom meču.

Atlanta je povela sa 9:5 na početku meča i onda se dogodilo nešto što će se prepričavati godinama. Niksi su napravili seriju od čak 67:13. Da, dobro ste pročitali. Tako nešto se ne dešava ni u video igrama. I tako su u trećem minutu prve četvrtine gubili (5:9), a na pet minuta pre poluvremena su imali čak 50 poena prednosti (72:22).

The Knicks went on a 67-13 run to take a 50-point lead in a Game 6.



This is a thing that happened.pic.twitter.com/pGfqBtN6qJ — SportsCenter (@SportsCenter)May 1, 2026

Ne samo to, još jedan detalj zvuči kao da je izmišljen, a nije. Niksi su na početku treće dionice prešli brojku od 100 datih poena, na semaforu je stajalo 103:43. Upravo je taj rezultat i istorijski.

Njujork je postao prva gostujuća ekipa u istoriji NBA lige koja je dala 100 i više poena prije nego što je domaći tim došao do 50. Odigrano je 37.964 mečeva u ligaškoj sezoni i plej-ofu i ovako nešto nikada nije viđeno.

The New York Knicks are the first road team in NBA Play-by-Play era history to drop 100 points before the home team scored 50.



37,964 games played, regular season and playoffs, and we've arrived at a beatdown like no other. It's a win-or-go-home game.



Take a bow,@ATLHawks.pic.twitter.com/IIiDIOj4Ll — QBgami (@QBgami)May 1, 2026

Niksi čekaju rivala pošto je Filadelfija izjednačila u seriji sa Bostonom (3-3) i sedmi meč pred navijačima Seltiksa odlučiće ko ide dalje. Loša vijest sa tog meča je da se povrijedio Džejson Tejtum koji se vratio ranije poslije teške povrede i operacije i sada su svi zabrinuti.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:10 Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)