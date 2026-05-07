Srpska košarkašica Jelena Bruks donijela je odluku da se penzioniše.

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Jedna od najboljih srpskih košarkašica Jelena Bruks riješila je da patike okači o klin - završila je karijeru. Rođena Kragujevčanka, prije braka poznata i kao Jelena Milovanović, od profesionalne košarke se oprostila kako dolikuje - kao šampionka Mađarske i MVP šampionata.

Na jednu veliku karijeru stavljena je tačka. "To je to. Zavjesa je spuštena. Hvala vam. Odjavljujem se", napisala je na instagram nalogu iskusna bivša reprezentativka Srbije.

Vidi opis Jelena Bruks osvojila titulu, pa završila karijeru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Jelena Bruks je postala šampionka sa Šopronom, pošto je njen tim bio bolji 73:52, a sjajna Srpkinja ostvarila je dabl-dabl učinak, imala je 21 poen i 17 skokova. Prema tome, u penziju je otišla baš kako je i zaslužila - sa stilom.

Jelena Bruks ima 37 godina, ali i pored zrelih igračkih godina pokazala je vrlo dobru formu. Ipak, od reprezentacije se oprostila 2021, kad je posljednji put nosila dres Srbije. I pored toga što ne komanduje na terenu, ako lider i kapiten, Bruks je postala dio reprezentacije, ali sad u drugoj ulozi, kao menadžer ženske košarkaške reprezentacije.

Bruks je tokom karijere igrala u brojnim klubovima, sve je počelo u mjestu gdje je rođena u Šumadiji, a onda je nosila dres Dubočice, potom Vojvodine, igrala je i za MKB Šopron, potom Spartak iz Moskve, Dinamo, Bešiktaš, a oprobala se i u WNBA gdje je nosila dres Vašingtona. Igrača je čak tri puta u mađarskom klubu u kojem se i oprostila od karijere, prethodno je 2021/22 osvojila Evroligu.

Ono što Srbija najviše pamti kad je u pitanju Jelena Bruks svakako je reprezentacija Srbije. Na Olimpijskim igrama 2016. u Riju osvojila je bronzanu medalju, a na dva kontinentalna takmičenja stigla je do vrha - 2015. i ponovo 2021, a 2019. sa lavicama se okitila bronzom.

Bonus video:

Pogledajte 55:04 Priča za medalju: Andrea Lekić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)