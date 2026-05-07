logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jelena Bruks osvojila titulu, pa završila karijeru

Jelena Bruks osvojila titulu, pa završila karijeru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpska košarkašica Jelena Bruks donijela je odluku da se penzioniše.

jelena bruks otisla u penziju Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Jedna od najboljih srpskih košarkašica Jelena Bruks riješila je da patike okači o klin - završila je karijeru. Rođena Kragujevčanka, prije braka poznata i kao Jelena Milovanović, od profesionalne košarke se oprostila kako dolikuje - kao šampionka Mađarske i MVP šampionata.

Na jednu veliku karijeru stavljena je tačka. "To je to. Zavjesa je spuštena. Hvala vam. Odjavljujem se", napisala je na instagram nalogu iskusna bivša reprezentativka Srbije.

Jelena Bruks je postala šampionka sa Šopronom, pošto je njen tim bio bolji 73:52, a sjajna Srpkinja ostvarila je dabl-dabl učinak, imala je 21 poen i 17 skokova. Prema tome, u penziju je otišla baš kako je i zaslužila - sa stilom.

Jelena Bruks ima 37 godina, ali i pored zrelih igračkih godina pokazala je vrlo dobru formu. Ipak, od reprezentacije se oprostila 2021, kad je posljednji put nosila dres Srbije. I pored toga što ne komanduje na terenu, ako lider i kapiten, Bruks je postala dio reprezentacije, ali sad u drugoj ulozi, kao menadžer ženske košarkaške reprezentacije.

Bruks je tokom karijere igrala u brojnim klubovima, sve je počelo u mjestu gdje je rođena u Šumadiji, a onda je nosila dres Dubočice, potom Vojvodine, igrala je i za MKB Šopron, potom Spartak iz Moskve, Dinamo, Bešiktaš, a oprobala se i u WNBA gdje je nosila dres Vašingtona. Igrača je čak tri puta u mađarskom klubu u kojem se i oprostila od karijere, prethodno je 2021/22 osvojila Evroligu.

Ono što Srbija najviše pamti kad je u pitanju Jelena Bruks svakako je reprezentacija Srbije. Na Olimpijskim igrama 2016. u Riju osvojila je bronzanu medalju, a na dva kontinentalna takmičenja stigla je do vrha - 2015. i ponovo 2021, a 2019. sa lavicama se okitila bronzom.

Bonus video: 

Pogledajte

55:04
Priča za medalju: Andrea Lekić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija košarkašice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC