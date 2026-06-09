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Goran Vučković osvojio prvenstvo Rusije: Mladi srpski trener na cijeni, čeka ga VTB liga

Goran Vučković osvojio prvenstvo Rusije: Mladi srpski trener na cijeni, čeka ga VTB liga

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Goran Vučković je potpisao novi ugovor sa Čeljabinskom nakon osvajanja titule prvaka Rusije.

goran vuckovic sprema tim za vtb ligu Izvor: MN PRESS

Nakon velikog uspjeha i osvajanja ruske Superlige sa ekipom Čeljabinska maldi srpski trener Goran Vučković potpisao je novi ugovor. Klub je uradio sve da ga ostavi na ključnom mjestu i u narednim sezonama. On je potpisao ugovor na još godinu dana i vodiće ekipu u sezoni 2026/27. 

"Potpisivanje novog ugovora sa Goranom je bio naš primarni zadatak. On je uspio da uzduigne naš sistem i da donese rezultate, pa na kraju i titulu šampiona. Jako nam je bitno to što je naš trener strastven kada je rad u pitanju i što je sastavio složnu ekipu. Goran je postao glavna snaga Čeljabinska i drago nam je da smo ga ostavili u klubu. Naredna sezone biće jako bitna u procesu pripremanja kluba za ulazak u VTB ligu. Sigurni smo da će Goran sjajno obavljati svoje dužnosti", naveo je u saopštenju Nikolaj Sandakov, predsjednik Čeljabinska. 

Ko je Goran Vučković?

Nekada najmlađi trener u Srbiji, stručnjak koji je sa samo 26 godina samostalnov odio ekipu Radničkog sa Crvenog Krsta sada je osvojio Superligu Rusije. To je nešto poput KLS-a, takmičenje u kome igraju klubovi iz Rusije koji ne nastupaju u VTB ligi. On je osim u Radničkom radio u Dinamiku i Nižnjem Novgorodu kao pomoćnik Zorana Lukića kome je asistirao i u selekciji Srbije za igrače do 19 godina.

"Ne očekujte Nikolu Jokića. Mi ćemo stvarati naše zvijezde. Imamo dobre momke sa velikim potencijalom. Važno je da li se igrač uklapa u sistem i zahtjeve ekipe. Ne biramo igrače na osnovu pasoša, već na osnovu onoga što mogu da donesu timu, Želimo energiju i agresivnost kako bismo nametnuli svoj ritam protivnicima. Zadovoljan sam sastavom tima i potencijalom koji igrači posjeduju", pričao je Vučković u intervjuu za ruske medije u septembru prošle godine.

 (MONDO)

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Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

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Goran Vučković VTB liga

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