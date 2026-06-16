Luka Dončić doveo centra Lejkersa u reprezentaciju: Slovenci dobili brutalno pojačanje

Džekson Hejs je zvanično postao državljanin Slovenije i u budućnosti će nositi dres "zmajčeka".

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Slovenačka reprezentacija obezbijedila je ogromno pojačanje za budućnost, a to je zasluga nikog drugog do Luke Dončića. Kako je objavio tamošnji Savez, košarkaš Los Anđeles Lejkersa Džekson Hejs dobio je pasoš Slovenije i ubuduće će nastupati za tu selekciju.

Ipak, on neće biti dio tima za predstojeće prozore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali će Slovenci moći na njega da računaju u budućnosti.

Hejs je član Lejkersa od 2023. godine i minule sezone je bilježio 7,5 poena, 4,1 skok po utakmici. Ima 26 godina i igra na poziciji centra. U NBA ligi je igrao još za Nju Orleans Pelikanse u periodu od 2019. do 2023. godine.

Jaxson Hayes je postal slovenski državljan!



Šestindvajsetletni center (213 cm) je na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu podal prisego in prejel potni list.



Reprezentanci v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo na voljo, a dolgoročno bo pomemben člen#mojtimpic.twitter.com/4xAnzPgX7P — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si)June 16, 2026

Za reprezentaciju Slovenije je kao naturalizovani košarkaš bio prijavljen Džoš Nibo, ali to više neće biti slučaj. On je otpisan još nakon što je odbio da igra na prošlogodišnjem Eurobasketu, pa će ga sada zamijeniti NBA as.

Luka Dončić ne igra u julu

Slovenci će u julu morati da nastave kvalifikacije bez tandema iz Lejkersa. Odranije poznato da Luka Dončić neće moći da pomogne reprezentaciji, a razlozi su privatne prirode.

"Volim svoje ćerke više od svega i one će uvijek biti na prvom mjestu u mom životu. Dok sada nastavljam da radim na zajedničkom starateljstvu nad svojim ćerkama, bio sam primoran da donesem tešku odluku između putovanja i igranja za reprezentaciju Slovenije i toga da ovo ljeto provedem sa njima. Nažalost, u proteklih osam mjeseci bilo mi je izuzetno teško da ih viđam", objasnio je Luka Dončić.

"Dao sam sve od sebe predstavljajući Sloveniju i razočaran sam što ovog ljeta neću moći da igram za svoju zemlju. Ali trenutno su moje ćerke i moje obaveze kao oca moj prioritet", dodao je.