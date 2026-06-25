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Preokret u slučaju Šejna Larkina

Preokret u slučaju Šejna Larkina

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Šejn Larkin uskoro bi mogao da pređe u redove rivalskog kluba i zaduži dres Fenerbahčea.

sejn larkin postaje igrac fenerbahcea Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Fenerbahče ne spava! Šampion Evrolige iz 2025. već je pojačao redove dovođenjem Brekstona Kija i Ševona Šildsa, a kako stvari stoje, u tim iz Istanbula mogao bi da pređe i Šejn Larkin. Reprezentativac Turske, omiljen među navijačima Fenerbahčea, spreman je da postane dio novog tima, piše Eurohoops.

Fenerbahče nije uspio da ponovi uspjeh i ponovo osvoji elitno takmičenje, ali jeste uspio da postane šampion Turske. Međutim, tim iz Istanbula nema namjeru da stane - naporno se radi na pojačanjima za narednu sezonu, a jedan od prioriteta je i Šejn Larkin. Iskusni plejmejker ima 33 godine, važio je za vođu Efesa, sa kojim ima ugovor do 2028. godine, ali kako stvari stoje, očekuje nas jedan od najvećih transfera ljeta u Evroligi.

Ono što svakako ne ide u korist Larkinu jeste činjenica da su ga česte povrede omele tokom sezone, pa je zaigrao na svega 12 utakmica. I pored toga uspio je da bilježi 15,2 poena i 4,2 asistencije po meču.

Larkin, Šilds i Ki nisu jedina pojačanja. Fenerbahče cilja i Markusa Bingema iz UNIKS-a, dok je želja da u tim stignu i Trent Forest iz Baskonije, odnosno Ignas Sargiunas iz Ritasa. Jasno je da Šarunas Jasikevičijus ima najveće ambicije i naredne sezone, kao i da Fenerbahče želi treću titulu šampiona Evrolige.

Ono što nije sasvim jasno jeste izjava Šejna Larkina, koji je naglasio da je zahvalan navijačima u Turskoj, kao i da nije spreman da ode dok ne ostavi dubok trag kojim bi mogao da se ponosi. Utisak je bio da Amerikanac cilja na ostanak u Efesu, ali kako stvari stoje, rastanak sa klubom, u kojem je od 2018. godine i sa kojim je dva puta bio šampion Evrolige, sve je bliži.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Šejn Larkin KK Fenerbahče Efes

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