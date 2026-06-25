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Najmlađi trener u istoriji Evrolige ostao bez posla

Najmlađi trener u istoriji Evrolige ostao bez posla

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Prije nego što je preuzeo ulogu prvog trenera, 28-godišnji stručnjak proveo je više od dvije i po godine kao pomoćni trener u klubu.

KK Pariz smijenio trenera Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaški klub Pariz saopštio je danas da je okončana saradnja sa dosadašnjim privremenim trenerom Džulijusom Tomasom.

Tomas je krajem marta preuzeo ekipu nakon odlaska Frančeska Tabelinija i tokom privremenog mandata ostvario učinak od tri pobjede i dva poraza u Evroligi.

Parižani su pod njegovim vođstvom savladali Virtus, Milano i Makabi, uz prosječno 106 postignutih poena u tim pobedama. U domaćem prvenstvu odveo je Pariz do finala plej-ofa, gdje je njegova ekipa poslije pet utakmica poražena od Monaka 2:3 u seriji.

Prije nego što je preuzeo ulogu prvog trenera, 28-godišnji stručnjak proveo je više od dvije i po godine kao pomoćni trener u klubu.

Tomas je ulaskom na klupu Pariza postao najmlađi glavni trener u istoriji Evrolige, a prvom pobjedom u elitnom takmičenju postavio je još jedan rekord kao najmlađi trener koji je ostvario trijumf u Evroligi.

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Tagovi

KK Pariz košarka Evroliga

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