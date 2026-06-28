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Jedan od najvećih talenata napustio Partizan

Jedan od najvećih talenata napustio Partizan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Jedan od najtalentovanijih košarkaša Partizana Lukas Nikola Bojović je napustio klub i ostavio je dirljivu poruku.

Lukas nikola bojovic napustio partizan Izvor: MN PRESS

Jedan od najtalentovanijih košarkaša Paritzana Lukas Nikola Bojović napustio je klub. Prije nekoliko dana je proslavio punoljetstvo i onda je odlučio da se oglasi na društvenim mrežama. Oprostio se od navijača i pretpostavlja se da će da nastavi karijeru na nekom od američkih koledža.

Momak rođen u Ljubljani igra na poziciji beka i ove sezone je odigrao neke sjajne partije na juniorskom turniru Evrolige u crno-bijelom dresu. Imao je na četiri utakmice prosjek od 22,8 poena, 5 asistencija, 2 skoka i 1,8 ukradenih lopti po meču.

Njegovu objavu sa društvenih mreža prenosimo u cijelosti:

"Dragi moj Partizane i Grobari,

Došlo vrijeme za neka nova iskustva jer sam prije neki dan napunio 18. godina.

Odluka mi je dugo visila nad glavom jer Partizan je ipak Partizan, to je nešto šta oni koji nemaju moje iskustvo teško razumiju. Četiri godine srpske košarke je nešto šta bi poželio svaki ozbiljan košarkaš. Tvrd rad, nema gledanja kroz prste, ali i ogromno predivnih momenata sa predivnom crno-bijelom porodicom.

Hvala trenerima, rukovodstvu, saigračima i svima koji su bili uz mene kad su mi bili potrebni. Zahvalan sam za dobra a i gorka iskustva jer sam i zahvaljujući njima postao to šta jesam. Tako nešto se ne zaboravlja, ostaje kao crno-bijeli tatu (tetovaža prim.out) na koži.

Pozdravljam vas u nadi da se u bliskoj budućnosti opet sretnemo u jednoj jedinoj Areni! Ovo svakako nije Zbogom!

Lukas"

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Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

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