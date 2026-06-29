Neobičan protest u Bijeljini: Šutiranje 545 puta na koš ispred Gradske uprave

Košarkaški klub Feniks Basket u ponedjeljak je ispred Gradske uprave Bijeljina organizovao mirno protestno šutiranje i konferenciju za medije, želeći da još jednom skrene pažnju javnosti na činjenicu da klub već 545 dana nije dobio sredstva iz budžeta semberskog grada.

Izvor: Promo/KK Feniks Basket

Predsjednik Feniks Basketa Branimir Đokić istakao je da je ovo bio simbolični protest.

"Ovim simboličnim protestom željeli smo poslati jasnu poruku da djeca i sport ne smiju biti taoci administracije, političkih nesuglasica ili nepostupanja institucija", rekao je Đokić.

Inače, Feniks Basket uprkos brojnim izazovima nije prekinuo rad. Treninzi se redovno održavaju, djeca učestvuju na takmičenjima, organizovani su brojni sportski događaji, a klub dostojno predstavlja Bijeljinu u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu.

Na današnjoj konferenciji za medije ponovljeno je da klub ne traži nikakve privilegije niti poseban tretman, već isključivo poštovanje odluka i ravnopravan odnos prema svim sportskim kolektivima.

"Još jednom pozivamo nadležne u Gradskoj upravi Bijeljina da u što kraćem roku pronađu rješenje ovog problema i omoguće da sredstva namijenjena sportu budu isplaćena, jer su najveći gubitnici u ovoj situaciji djeca koja svakodnevno treniraju", istakao je predsjednik kluba iz Bijeljine.

Feniks Basket će i u narednom periodu nastaviti da se na dostojanstven, miran i transparentan način bori za prava svojih sportista i za bolje uslove za razvoj sporta u Bijeljini.

(MONDO)



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​