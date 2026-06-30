Marselinjo Uertas sa 43 godine potpisao novi ugovor: Dominirao u Španiji i Evropi, godine mu ne mogu ništa

Legendarni Marselinjo Uertas potpisao je novi ugovor i ostaće član ekipe Tenerifa i u narednoj sezoni.

Izvor: Profimedia

Godine su samo broj i lako je kad znaš, sve to bi moglo da se kaže za Marselinja Uertasa. Iskusni brazilski plejmejker će nastaviti svoju karijeru i sa 43 godine potpisao je novi ugovor sa ekipom Tenerifea. Nije ni čudo što mu je tim ponudio novi ugovor kada je prošle sezone dominirao.

U paru sa drugim veteranima Georgijem Šermadinijem, Aronom Dornekampom, Petijem Milsom, Timom Abromaitisom, Brunom Filtipaldom, Đoanom Sastreom, Tomasom Skrabom i Rokasom Gedraitisom imao je odličnu sezonu pod trenerskom palicom Jake Lakoviča.

U ACB ligi je prosječno bilježio 14,9 poena i imao je 5,5 asistencija po meču, a ni u Evropi nije bio slabiji. Manje je bio efikasan sa 12 poena po utakmica, ali je imao više asistencija po utakmici - 6,3.

Brazilac koji je poslije nekoliko timova u Domovini stigao u Huventud 2004. godine, igrao je i za Bilbao, Fortitudo, Baskoniju, Barselonu, pa čak i Los Anđeles Lejkerse dvije sezone. Kada je 2019. kao veteran stigao u Tenerife očekivalo se da ostane tu sezonu-dvije, ali sada će početi svoju osmu sezonu.