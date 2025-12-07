Ljulj još jednom pokazao zašto je legenda: Real bio na pragu poraza, a onda je nastupio majstor završnice

Legendarni košarkaš Real Madrida Serhio Ljulj još jednom je pokazao zašto je jedan od najboljih svih vremena.

Izvor: x.com/Liga Endesa

Real Madrid je u devetom kolu ACB lige odnio nevjerovatnu pobjedu (71:70), nakon što je Serhio Ljulj (38) postigao koš u posljednjim sekundama susreta i preokretom donio slavlje. Domaćin Tenerife imao je prednost, ali je iskustvo Španca odnijelo prevagu, ušao je u reket rivala i pogodio s jedne noge, na opšte zadovoljstvo čitave klupe "kraljevskog kluba".

Bivši reprezentativac Španije i legenda Evrolige ima 38 godina, ali i dalje je vrlo važan igrač Reala. U ovom susret bio je čak i drugi najefikasniji u svom timu pošti je ubacio 11 poena. Jasno je da susret nije bio suviše produktivan, a domaća ekipa počela je da se vraća u meč poslije poluvremena. Kroz šut za tri poena i sa linije penala stigli su do posjeda zaostatka (49:48).

Igralo se neizvjesno i u nastavku, a onda je mini-serija 7:2 donijela nešto značajniju prednost domaćinu, pa je Real morao da reaguje. Nije bilo mnogo promjena, što je izgleda značilo da se čekaju poeni najiskusnijeg. Tako je Ljulj stupio na scenu. Teo Maledon je izveo loptu na 2,9 sekundi prije kraja susreta, bilo je dovoljno da Ljulj uzme loptu stigne do reketa rivala i s jedne noge pogodi.

Toliko često je Ljulj imao priliku da donese pobjedu timu, da je ova situacija prosto normalna za njega, te se nije pretjerano radovao, a čini se da se nije mnogo oduševio i skokovima saigrača koji su se oko njega veselili.

Pogledajte majstoriju Serhia Ljulja

Ljulj je susret završio sa 11 poena, jednim skokom i dvije asistencije, a jedini bolji od njega bio je Mario Hezonja sa 17 poena i četiri skoka. Na drugoj strani najbolji je bio Vesli Van Bek sa 15 poena i po dva skoka i asistencije, a samo poen manje imao je Lamin Fernandez. Real je prvi tim na tabeli nacionalnog takmičenja pošto ima skor 8-1.