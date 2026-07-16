logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iz ABA lige pravo u Barselonu: Amerikanac napravio transfer života

Iz ABA lige pravo u Barselonu: Amerikanac napravio transfer života

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Umodža Gibson doskoro je igrao u ABA ligi, a sada će ga navijači iz Srbije gledati u najjačem evropskom takmičenju.

umodza gibson novi kosarkas barselone Izvor: MN PRESS

Barselona je predstavila pojačanje za narednu sezonu. Pomalo neočekivano, u Kataloniju je stigao Umodža Gibson iz Cedevita Olimpije. Doksorašnji košarkaš koji je igrao ABA ligi, sad će biti dio najjačeg evropskog takmičenja.

Poslije brojnih dolazaka i odlazaka iz Barselone, sad je klub iz Katalonije objelodanio potpis sa Amerikancem koji ima 28 godina. Plejmejker visok 185 centimetara potpisaće je dvogodišnji ugovor, do 30. juna 2028. Zvanično će postati igrač Barselone nakon ljekarskih pregleda i završetka rastanka sa dosadašnjim klubom Cedevita Olimpijom iz Ljubljane.

Gibson dolazi u Palau Blaugranu poslije sjajne sezone u Evrokupu, gdje je bio jedan od najboljih igrača Cedevita Olimpije. Na 20 utakmica prosječno je bilježio 15,9 poena, 4,9 asistencija i indeks korisnosti 17,2.

Dvije sezone u ABA ligi, dva različita kluba

Njegov drugi evropski klub bio je Spartak iz Subotice. Tokom sezone 2024/25 u ABA ligi je na 26 utakmica prosječno postizao devet poena, uz tri asistencije i indeks korisnosti 8,6. Najbolju partiju pružio je protiv Krke, kojoj je ubacio čak 31 poen.

U sezoni 2025/26 ostao je u ABA ligi, ali je prešao u Cedevita Olimpiju iz Ljubljane, gdje je odigrao najbolju sezonu u dosadašnjoj karijeri. Najbolju partiju pružio je upravo protiv bivšeg kluba Spartaka, kada je postigao 30 poena, podijelio pet asistencija i ostvario indeks korisnosti 37. Posebno se istakao i protiv Igokee, kada je upisao čak 10 asistencija.

Njegove brojke bile su značajno bolje nego godinu ranije, pa je na 27 utakmica ABA lige prosječno bilježio 15,8 poena, 5,3 asistencije i indeks korisnosti 17,5.

Bonus video: 

Pogledajte

01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga FK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC