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"Gdje si brate moj?": Šekil O'Nil na Jadranu vidio eks-ju legendu, poslije 29 godina mu pohrlio u zagrljaj

"Gdje si brate moj?": Šekil O'Nil na Jadranu vidio eks-ju legendu, poslije 29 godina mu pohrlio u zagrljaj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Šekil O'Nil se jako obradovao kada je vidio starog rivala na obali Jadranskog mora.

Šekil O'Nil sreo Dinu Rađu na moru Izvor: instagram/dinoradja_official

Dok se Novak Đoković ovih dana odmarao na crnogorskom, Šekil O'Nil je iskoristio ljeto da posjeti hrvatsko primorje. Nije mu to prvi put, čak je na Jadranu ranije znao i da nastupa kao di-džej, a sada je u šetnji naletio na starog znanca.

"Čovjek te vidi poslije 29 godina i kaže: 'Šta ima brate?' Lijep osjećaj", napisao je Dino Rađa i tagovao je jednog od najboljih košarkaša svih vremena. 

Sjajni Splićanin je nakon nevjerovatnog početka karijere u Jugoplastici sa kojom je dva puta bio prvak Evrope u generaciji sa Tonijem Kukočem prešao u Viertus, a još dok je bio u Splitu dfratovao ga je Boston kao 40. pika 1989. Stigao je u NBA ligu 1993. i zadržao se tu četiri godine u dresu "zelenih".

Šakil O'Nil je za Boston igrao deceniju i po kasnije, ali baš u tom periodu je krenuo da dominira u Orlandu i očigledno je dobro zapamtio duele pod košem sa jednim od najvećih igrača jugoslovenske škole. 

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