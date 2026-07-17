"Gdje si brate moj?": Šekil O'Nil na Jadranu vidio eks-ju legendu, poslije 29 godina mu pohrlio u zagrljaj

Šekil O'Nil se jako obradovao kada je vidio starog rivala na obali Jadranskog mora.
Dok se Novak Đoković ovih dana odmarao na crnogorskom, Šekil O'Nil je iskoristio ljeto da posjeti hrvatsko primorje. Nije mu to prvi put, čak je na Jadranu ranije znao i da nastupa kao di-džej, a sada je u šetnji naletio na starog znanca.
"Čovjek te vidi poslije 29 godina i kaže: 'Šta ima brate?' Lijep osjećaj", napisao je Dino Rađa i tagovao je jednog od najboljih košarkaša svih vremena.
Sjajni Splićanin je nakon nevjerovatnog početka karijere u Jugoplastici sa kojom je dva puta bio prvak Evrope u generaciji sa Tonijem Kukočem prešao u Viertus, a još dok je bio u Splitu dfratovao ga je Boston kao 40. pika 1989. Stigao je u NBA ligu 1993. i zadržao se tu četiri godine u dresu "zelenih".
Šakil O'Nil je za Boston igrao deceniju i po kasnije, ali baš u tom periodu je krenuo da dominira u Orlandu i očigledno je dobro zapamtio duele pod košem sa jednim od najvećih igrača jugoslovenske škole.
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