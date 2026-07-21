Od naredne sezone pitanje šampiona ABA lige se neće riješiti kroz plej-of seriju, već kroz fajnal-for.

Izvor: MN PRESS

ABA liga ostaje u formatu sa dvije grupe. Timovi su podijeljeni, Crvena zvezda i Partizan su ponovo na suprotnim stranama. Ostoja Mijailović je dobio funkciju predsjednika regionalnog takmičenja, ali to nije sve. Uvedene su i nove promjene u sistemu takmičenja.

Ona glavna koja najviše zanima sve ljubitelje košarke u regionu je ta da više pitanje šampiona neće rješavati plej-of serija kao što je do sada bio slučaj. Organizovaće se fajnal-for i tako će se, slično kao u Evroligi, dobiti novi šampion. Domaćin završnog turnira sa četiri najbolje ekipe će naknadno biti određen.

"Prvoplasirane četiri ekipe iz obje grupe plasiraće se u Top 8 fazu takmičenja, dok će preostalih 12 timova nastaviti borbu kroz plej-aut. Svi bodovi osvojeni u prvoj fazi biće prenijeti u narednu rundu, koja će se takođe igrati po dvokružnom sistemu, odnosno svako sa svakim kod kuće i u gostima. Prvih šest ekipa iz Top 8 faze obezbijediće direktan plasman u plej-of, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani timovi iz Top 8 faze, zajedno sa dvije najbolje ekipe iz plej-auta, igrati plej-in za preostala mjesta u doigravanju. Četvrtfinale plej-ofa igraće se u serijama do dvije pobjede, dok će novi šampion ABA lige biti odlučen na završnom F4 turniru. Nova sezona ABA lige počinje posljednjeg vikenda septembra (26, 27. i 28. septembra), dok će završni turnir biti održan od 28. do 30. maja 2027. godine. Domaćin Fajnal-fora biće naknadno određen", stoji u saopštenju.

Ko je u kojoj grupi?

Vidi opis Velike promjene u novoj sezoni ABA lige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

ABA liga je saopštila i da je prihod povećan za 18 odsto, a ovako izgledaju grupe za narednu sezonu:

GRUPA A:

Crvena zvezda

Budućnost

Cedevita Olimpija

Cibona

Igokea

FMP

Borac Čačak

Krka

Široki

Slovan Bratislava

GRUPA B:

Partizan

Dubai

Kluž

Studentski centar

Zadar

Spartak

Bosna

Mega

Ilirija

Beč

BONUS VIDEO:

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(MONDO)