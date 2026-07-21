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Velike promjene u novoj sezoni ABA lige

Velike promjene u novoj sezoni ABA lige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Od naredne sezone pitanje šampiona ABA lige se neće riješiti kroz plej-of seriju, već kroz fajnal-for.

Velike promjene u novoj sezoni ABA lige Izvor: MN PRESS

ABA liga ostaje u formatu sa dvije grupe. Timovi su podijeljeni, Crvena zvezda i Partizan su ponovo na suprotnim stranama. Ostoja Mijailović je dobio funkciju predsjednika regionalnog takmičenja, ali to nije sve. Uvedene su i nove promjene u sistemu takmičenja.

Ona glavna koja najviše zanima sve ljubitelje košarke u regionu je ta da više pitanje šampiona neće rješavati plej-of serija kao što je do sada bio slučaj. Organizovaće se fajnal-for i tako će se, slično kao u Evroligi, dobiti novi šampion. Domaćin završnog turnira sa četiri najbolje ekipe će naknadno biti određen.

"Prvoplasirane četiri ekipe iz obje grupe plasiraće se u Top 8 fazu takmičenja, dok će preostalih 12 timova nastaviti borbu kroz plej-aut. Svi bodovi osvojeni u prvoj fazi biće prenijeti u narednu rundu, koja će se takođe igrati po dvokružnom sistemu, odnosno svako sa svakim kod kuće i u gostima. Prvih šest ekipa iz Top 8 faze obezbijediće direktan plasman u plej-of, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani timovi iz Top 8 faze, zajedno sa dvije najbolje ekipe iz plej-auta, igrati plej-in za preostala mjesta u doigravanju. Četvrtfinale plej-ofa igraće se u serijama do dvije pobjede, dok će novi šampion ABA lige biti odlučen na završnom F4 turniru. Nova sezona ABA lige počinje posljednjeg vikenda septembra (26, 27. i 28. septembra), dok će završni turnir biti održan od 28. do 30. maja 2027. godine. Domaćin Fajnal-fora biće naknadno određen", stoji u saopštenju.

Ko je u kojoj grupi?

ABA liga je saopštila i da je prihod povećan za 18 odsto, a ovako izgledaju grupe za narednu sezonu:

GRUPA A:

  • Crvena zvezda
  • Budućnost
  • Cedevita Olimpija
  • Cibona
  • Igokea
  • FMP
  • Borac Čačak
  • Krka
  • Široki
  • Slovan Bratislava

GRUPA B:

  • Partizan
  • Dubai
  • Kluž
  • Studentski centar
  • Zadar
  • Spartak
  • Bosna
  • Mega
  • Ilirija
  • Beč

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Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

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ABA liga

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