Selektor Francuske Frederik Fotu istakao je da je meč sa Srbijom bio jako napet i takmičarski i naglasio je da Srbija treba da bude zahvalna na selektoru kog ima.

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Srbija je vodila cijeli meč na duelu sa Francuskom, a na kraju je zamalo ispustila pobjedu. U finišu smo vidjeli dramu, a iako je njegov tim poražen Frederik Fotu je bio zadovoljan viđenim.

"Uvijek je teško igrati, nikada to nije prijateljska utakmica, pogotovo sa Srbijom. Sada imamo tri dana da se pripremimo za novi meč, to je malo, ali takva su pravila", rekao je Fotu poslije meča.

Zatim se osvrnuo na Dušana Alimpijeviča sa kim se sreo i u finalu Evrokupa u kome je Burg igrao protiv Bešiktaša.

"Dušan je zaista dobar trener, uvijek je sjajno igrati protiv njega. Igrali smo u Evrokupu i tokom godina. Dušan Alimpijević uvijek radi dobar posao, Srbija ima sreće što ga ima", naglasio je Fotu.

Kako Vembi i Gober?

Vidi opis "Sa Srbijom nikad prijateljska": Selektor Francuske pričao o mukama u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 20 / 20

Viktor Vembanjama i Rudi Gober su bili prisutni na ovom meču, a nije krio selektor da mu je teško da ih uklopi. Još radi na tome da shvati koji je najbolji način da ukomponuje ekipu sa njima.

"Mi smo zadovoljno što ih imamo kao članove francuskog tima, ali to je veliki proces. Imamo mnogo šanse da igramo sa drugačijim postavama i visokim igračima na terenu. Nije jedino rješenje da igraju zajedno", istakao je on.

Što se tiče Francuske, nije uvijek lako prilagoditi NBA zvijezde na FIBA pravila i evropsku košarku.

"Mislim da je isto za sve. Nije lako za igrače, duga im je sezona, igraju mnogo utakmica. Igrači uvijek hoće da dođu i uvijek moraju da se naviknu na drugačija pravila, terene... Moramo da nađemo najbolje rješenje za svakoga. Moramo da se prilagođavamo", naglasio je on na kraju.

(MONDO)

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