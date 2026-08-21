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Nikola Jokić prokomentarisao užasan potez Denvera: "Faliće nam"

Nikola Jokić prokomentarisao užasan potez Denvera: "Faliće nam"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Jokić odtao je bez jednog od najboljih saigrača u Dener Nagetsima.

nikola jokic o trejdu pejtona votsona Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić, osvrnuo se na trejd Pejtona Votsona u Klivlend, što je vjerovatno jedan od najgorih poteza Denver Nagetsa poslednjih godina. Jokić je predvodio Srbiju do pobjede u prijateljskoj utakmici sa Francuzima u Beogradu, da bi ga pri izlasku sa terena sačekalo ga je neočekivano pitanje.

Votson je bio jedan od najvažnijih igrača, ali su ga se šampioni NBA lige iz 2023. godine lako odrekli, kako ne bi rizikovali da sljedećeg leta izađe na tržište kao slobodan agent. Jedan od najstandardnijih igrača je trebalo da dobije novi četvorogodišnji ugovor vrijedan 88 miliona dolara, ali to nije slučaj jer su Nagetsi već previše potrošli na ostatak igračkog kadra.

Šta kaže Jokić na to?

"On je jako dobar momak, ima dobru energiju, dobar je za svlačionicu. Faliće nam sigurno. Ne mogu da budem nesrećan zbog njega, mislim da je sjajan tip", rekao je Jokić.

Upitan je šta očekuje od sljedeće sezone:

"Čekaj prvo ovo da odigramo, biće dobro".

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00:27
Nikola Jokić posle pobede protiv Francuske
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Zašto je Denver pustio Votsona?

Pejton Votson je proše sezone prosječno bilježio 14,6 poena uz 4,9 skokova i 2,1 asistenciju na 54 odigrane utakmice, uz 41,1% šuta za tri poena, što je definitivno vrijedno 22 miliona godišnje, ali po ko zna koji put se pokazalo da je NBA samo biznis. Međutim, nije vrijedno dodatnih troškova.

Denver je već odavno prešao "crvenu liniju", a da su izjednačili Votsonovu platu porez bi skočio sa 68 miliona na 220 miliona dolara. Denver je u razmjeni dobio pika prve runde (2031), pika druge runde (2032), Džulijana Risa koji je ekspresno dobio otkaz, tako da u suštini, trenutno nisu ostvarili nikakav profit.

BONUS VIDEO:

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Nikola Jović: Moramo bolje
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

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Nikola Jokić

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