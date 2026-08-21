Nikola Jokić se promijenio zbog Srbije: Sad on šalje po "Mek" i drži časove košarke

Najbolji centar planete Nikola Jokić se sjajno snalazi u kapitenskoj ulozi i cijeli tim čini boljim.

Izvor: MN PRESS

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić snalazi se u kapitenskoj ulozi kao u “Bol areni”. Dobio je trostruki MVP NBA lige šansu da bude "prvi među jednakima" u odsustvu Bogdana Bogdanovića, a da li bi to moglo da bude na duže staze? Jokić je istinski lider i njegova aura u reprezentativnim akcijama tek izlazi na vidjelo.

Sjećamo se priča kako su Jokića stariji igrači slali u Mekdonalds, a sada je došao njegov red. Jokić zna da podvikne na saigrače, da ih bodri kada im ne ide, ali i da sukobi mišljenja selektorom. Sve to smo vidjeli u prijateljskom meču sa Francuzima koja nije imala nikakav rezultatski značaj. Ipak, sa druge strane je bio Viktor Vembanjama, pa mu je Jokić pokazao šta znači biti kapiten van i na terenu.

Prvi na zagrijavanju i najglasniji na klupi

Jokić se pojavio na zagrijavanju dva sata prije početka meča i tako dao primjer mlađim igračima. Koliko mu prija da nastupa u reprezentativnom dresu bilo je vidljivo u svakom njegovom potezu. Tokom utakmice je bodrio saigrače dok je bio na terenu, da bi na klupi bio najglasniji. Mahao je peškirom, dijelio savjete i regovao na svaki potez aktera na parketu. Nerijetko je imao komentare na sudijske odluke, ali s obzrom na to da je bila u pitanju prijateljska utakmica, brzo se povlačio.

"Svaka utakmica je bitna, jedan moj prijatelj kaže da nema prijateljskih utakmica, već samo pripremnih i takmičarskih. Tu se grade navike za ono što dolazi i što je bitno. Nadam se da ćemo već kroz sljedeću utakmicu da budemo bolji i smanjimo broj grešaka", rekao je Jokić na konferenciji za medije.

Pogledajte 00:52 Nikola Jokić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pustio saigrače da dominiraju

Jokić je ponovo zabilježio impresivan učinak od 20 poena, uz devet skokova i osam asistencija, ali ništa nije forsirao. Nije bio jedini raspoložen na centarskoj poziciji, pošto je Nikola Milutinov odigrao sjajan meč nakon duže pauze. Dominirao ne na skoku, pokazao da je u šuterskoj formi, a na kraju mu je Jokić prepustio riječ pred novinarima. As Denvera je bio sveprisutan na terenu, kada je trebalo da kritikuje saigrače, da pruži ruku poslije pada i da pozove sljedeću akciju.

Ribao Avramovića

Jedan od igrača koji su propisno namučili "orlove" je novi igrač Panatinaikosa, Silvan Fransisko. Njega je čuvao najbolji defanzivac reprezentacije Srbije, Aleksa Avramović, ali u nekoliko navrata nije dobro odradio posao. Zbog toga je Jokić morao da reaguje, pa je "izribao" saigrača na terenu, što je ubrzo urodilo plodom jer je novi igrač Bahčešehira odigrao nekoliko sjajnih odbrana i sve to naplatio u napadu.

Pogledajte 00:18 Jokic i Avramovic Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Karakterističan trk

Koliko Nikolu Jokića motiviše da igra pred svojim navijačima pokazuje i to što smo usred meča vidjeli njegov karakterističan trk. Poslije jedne sjajne akcije "orlova", Jokić je odradio sprint preko cijelog terena i tako proslavio nove poene svog tima. Srbin ovo obično radi u Denveru prije početka utakmice kada se dobro osjeća, a kako je ovo bio prijateljski okršaj - Jokić je imao prostora za ovakav gest.

Posljednja Alimpijevićeva

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Dušan Alimpijević nije bio u potpunosti zadovoljan izdanjem svojih igrača protiv Francuza, prije svega zbog odbrane. U nekoliko navrata je bio vidno iznerviran kada su srpski igrači "ispadali" i primali lake poene, a u jednom momentu je imao malu raspravu sa Jokićem. Dao mu je upute prilikom izlaska na teren, najboljem centru planete se to nije baš dopalo, ali je Alimpijevićeva bila zadnja...

Ne voli medije

Vidi opis Nikola Jokić se promijenio zbog Srbije: Sad on šalje po "Mek" i drži časove košarke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Još jedna promjena što se tiče Nikole Jokića kada igra za reprezentaciju - više nije u "ratu" sa medijima. Jasno je da NBA ima određena pravila kada su u pitanju istupi njihovih zvijezda u javnosti, ali Nikola je prevazišao sve barijere. Spreman je da odgovori na svako pitanje, da zastane u hodniku, izađe na konferenciju za medije i stane ispred tima, Nikola prosto radi sve za dobrobit reprezentacije i nadamo se da će mu se to vratiti na Svjetskom prvenstvu 2027. Ova generacija na čelu sa njim je zaslužila zlato, a čini se da hemija u taboru "orlova" odavno nije bila ovako dobra.

Pored terena su bili Bogdan Bogdanović, Filip Petrušev, Vanja Marinković, Luka Mitrović i bilo da su povrijeđeni ili van 12, bodrili su saigrače kao da je u pitanju, u najmanju ruku, utakmica vrijedna plasmana na Mundobasket.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:25 Jokić dao reč Milutinovu posle pobede nad Francuzima Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)