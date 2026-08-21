"Hajde da to završimo": Patrik Boldvin došao u Crvenu zvezdu

NBA krilni centar sletio u Beograd, da nastavi karijeru u Crvenoj zvezdi.

Izvor: Instagram/crvenazvezdakk

Novi krilni centar Zvezde Patrik Boldvin (23 godine, 208 centimetara) stigao je u petak ujutru u Beograd i na aerodromu "Nikola Tesla" dao prvi intervju o crveno-bijelima.

"Upravo sam sletio. Ne mogu da kažem da nisam umoran, ali sam veoma uzbuđen što počinjem ovdje. Znam da su ovdje navijači nevjerovatni. Jedva čekam da vas upoznam, da igram pred vama i da pobijedimo u mnogo utakmica. Radujem se i jedva čekam", rekao je on za klupski sajt.

Boldvin prvi put igra van rodnih Sjedinjenih Država, gdje je od 2022. godine bio u NBA ligi. Svojevremeno je bio student koledža Milvoki i 28. "pik" NBA drafta, a igrao je za Golden Stejt, Vašington, Los Anđeles Kliperse, Filadelfija Seventisikserse i Sakramento Kingse. Bio je saigrač sa liderom crveno-bijelih, Džeredom Batlerom.

"Batler mi nije rekao mnogo stvari, osim gdje da živim, gdje da nađem dobru hranu, ali sam siguran da će mi dati dobre savjete i trikove kako da se snađem u Beogradu i šta da radim. Bio je sjajan prema meni, družili smo se u Vašingtonu, dopisujemo se od tada. On je moj čovjek", rekao je Boldvin.

Imao je i poruku za navijače: "Hajde da pobijedimo mnogo utakmica. Spreman sam da se takmičim. Hajde da to završimo!"

Plan priprema i raspored utakmica

Izvor: Israel Anta / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda okupiće ekipu od ponedjeljka na ljekarskim i kondicionim pregledima, a istovremeno će u hali "Pionir" početi i treninzi pod vođstvom novog trenera, Ibona Navara.

Crveno-bijeli će odmah početi da igraju pripremne utakmice. Prvu će imati 1. septembra u Beogradu i biće zatvorena za javnost, protiv ekipe čije ime nije objavljeno. Potom će od 4. septembra učestvovati na turniru na Kritu i tamo će igrati protiv Armanija (18.30), a dan poslije (5. septembra) protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea.

Nedjelju kasnije, 11. septembra, Zvezda će igrati protiv Olimpijakosa u Nikoziji, a dan poslije protiv Arisa, takođe na Kipru. Upravo će Aris biti i rival Zvezdi u generalnoj probi 18. septembra u hali "Aleksandar Nikolić".

Bonus video:

Pogledajte 00:19 Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)