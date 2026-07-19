logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Amerikanac je kandidat da bude MVP Evrolige": Španski novinar oduševljen novim pojačanjem Crvene zvezde

"Amerikanac je kandidat da bude MVP Evrolige": Španski novinar oduševljen novim pojačanjem Crvene zvezde

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Španski novinar Havijer Molero tvrdi da je Patrik Boldvin Džunior jedan od budućih kandidata da bude MVP Evrolige i da je Zvezda pogodila sa pojačanjem.

Španski novinar o dolasku Patrika Boldvina Džuniora u Crvenu zvezdu Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda dovela je NBA pojačanje. Patrik Boldvin junior je i zvanično stigao u tim Ibona Navara i to je donijelo dosta različitih komentara i po društvenim mrežama. Kao što to obično biva, oprečni su komentari, neki navijači su oduševljeni, dok neki smatraju da nije spreman za evropsku košarku.

Tako se oglasio i španski novinar Havijer Molero koji je uvjeren da je srpski tim pogodio sa pojačanjem i da će američki košarkaš da bude jedno od evroligaških otkrovenja. Čak je išao toliko daleko da ga svrsta u red MVP kandidata.

"Odluka da odeš na univerzitet u Milvokiju, ne znam da li ga je unazadila, ali nikad nismo vidjeli od Boldvina ono što smo očekivali. On je blokbaster pojačanje. Veliko kao katedrala. Ako sve bude kako treba, kandidat je da bude MVP Evrolige", napisao je Molero.

Ko je Patrik Boldvin junior?

Patrik Boldvin junior ima 23 godine, visok je 213 centimetara i zanimljivo je da je u Americi uglavnom igrao na poziciji krila, iako po visini više djeluje kao centar. Golden Stejt ga je izabrao 2022. godine kao 28. pika prve runde.

Međutim, nije se tamo snašao, pa je igrao još za Vašington, Los Anđeles Kliperse, Filadelfiju i Sakramento, mada je više vremena provodio u njihovim filijalama. Zanimljivo je i da je u dresu Vizardsa igrao zajedno sa Džeredom Batlerom tako da se njih dvojica već dobro poznaju.

Patrik Boldvin junior
Izvor: YouTube/DimcheHoops

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga Patrik Boldvin Džunior

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC