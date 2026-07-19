"Amerikanac je kandidat da bude MVP Evrolige": Španski novinar oduševljen novim pojačanjem Crvene zvezde

Španski novinar Havijer Molero tvrdi da je Patrik Boldvin Džunior jedan od budućih kandidata da bude MVP Evrolige i da je Zvezda pogodila sa pojačanjem.

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda dovela je NBA pojačanje. Patrik Boldvin junior je i zvanično stigao u tim Ibona Navara i to je donijelo dosta različitih komentara i po društvenim mrežama. Kao što to obično biva, oprečni su komentari, neki navijači su oduševljeni, dok neki smatraju da nije spreman za evropsku košarku.

Tako se oglasio i španski novinar Havijer Molero koji je uvjeren da je srpski tim pogodio sa pojačanjem i da će američki košarkaš da bude jedno od evroligaških otkrovenja. Čak je išao toliko daleko da ga svrsta u red MVP kandidata.

"Odluka da odeš na univerzitet u Milvokiju, ne znam da li ga je unazadila, ali nikad nismo vidjeli od Boldvina ono što smo očekivali. On je blokbaster pojačanje. Veliko kao katedrala. Ako sve bude kako treba, kandidat je da bude MVP Evrolige", napisao je Molero.

Ko je Patrik Boldvin junior?

Su decisión de ir a la universidad de Milwaukee no sé si le frenó, pero nunca hemos visto lo que esperábamos de Baldwin.



Es un fichajazo como una catedral. Si sale bien, candidato a MVP de la Euroliga.https://t.co/aWyNBGQEVM — Javier Molero (@JavierMoleroo)July 18, 2026

Patrik Boldvin junior ima 23 godine, visok je 213 centimetara i zanimljivo je da je u Americi uglavnom igrao na poziciji krila, iako po visini više djeluje kao centar. Golden Stejt ga je izabrao 2022. godine kao 28. pika prve runde.

Međutim, nije se tamo snašao, pa je igrao još za Vašington, Los Anđeles Kliperse, Filadelfiju i Sakramento, mada je više vremena provodio u njihovim filijalama. Zanimljivo je i da je u dresu Vizardsa igrao zajedno sa Džeredom Batlerom tako da se njih dvojica već dobro poznaju.

Patrik Boldvin junior Izvor: YouTube/DimcheHoops

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