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Džouns jači od Monekea i Izundua: Partizanova mašina stala nadomak tripl-dabla, Zvezdine uzdanice uzvratile

Džouns jači od Monekea i Izundua: Partizanova mašina stala nadomak tripl-dabla, Zvezdine uzdanice uzvratile

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkaši Crvene zvezde i Partizana spremni za novu sezonu, to su pokazali partijama u nacionalnom dresu.

Karlik Džouns odigrao sjajan meč za reprezentaciju Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Navijači Crvene zvezde i Partizana su pomno pratili utakmicu između Nigerije i Južnog Sudana, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo - i imali su šta da vide!

Duo Moneke - Izundu je bio zapažen u porazu 82:79, dok je Karlik Džouns sa druge strane stao nadomak tripl-dabla i poveo svoj tim do važne pobjede.

Nigerija je poslije ovog poraza pala na poziciju koja ne vodi na Mundobasket, dok je Južni Sudan učvrstio prvu poziciju. Džouns je ponovo bio pokretačka snaga u pobjedničkom timu koji je praktično vodio tokom čitave utakmice. Ipak, zakuvalo se u samom finišu, ali Nigerijci nisu imali strpljenja, ni pravih rješenja u napadu.

Izvor: Radule Perisic/ATAIMAGES

Moneke i Izundu su pokazali da su u sjajnoj formi pred start sezone, pošto je Čima postigao 11 poena, uz sedam skokova i asistencija, dok je Ebuka imao 12 poena i šest skokova.

Karlik Džouns se ipak pitao za sve na terenu, pa je meč završio sa impresivnih 11 poena, osam skokova, 12 asistencija i stao nadomak tripl-dabla. Šajok je ipak bio najefikasniji u timu sa 19 poena.

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Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

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Karlik Džouns

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