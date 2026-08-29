Muzika za uši navijača Partizana: "Karlik Džouns je kao Ferari"

Plejmejker Partizana Karlik Džouns dominira u reprezentativnom dresu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaš Partizana Karlik Džouns u sjajnoj je formi pred start nove sezone, što iz meča u meč demonstrira u dresu Južnog Sudana. Oduševio je partijom protiv Nigerije kada je umalo stigao do tripl-dabla, a selektor Rojal Ajvi je u nekoliko rečenica objasnio kakav je zapravo igrač Džouns.

Plejmejker Južnog Sudana se pitao za sve na terenu protiv Nigerije, pa je meč završio sa impresivnih 11 poena, 8 skokova, 12 asistencija.

"On je jedan od najboljih igrača na svijetu na svojoj poziciji. Osjećam se dobro kada ima loptu u rukama i kada je glavni na terenu. Olakšao nam je posao, pokušali su da ga udvajaju, ali je on pronalazio rješenja. Zbog toga je vrhunski igrač, ima veliki IQ, srce i želju za pobjedom. On je kao Ferari, sportski auto sa mnogo brzina. Može da igra brzo, sporo, ali je konstantan, vješt i dobro izgleda na parketu", rekao je Ajvi.

Svoje utiske je iznio i Džouns kojem i te kako odgovara uloga lidera, kako u klubu, tako i u reprezentaciji.

"Kada je odrađeno nekoliko loših posjeda, onda morate malo da usporite, kako biste postavili sve na svoje mjesto. Igram u drugačijem ritmu. Volim da igram brzo, međutim, kada je to potrebno, onda znam da povučem ručnu. Najvažnije je da uvijek kontrolišem ritam i razumijem da nisu svi na terenu plejmejkeri. Želim da momci oko mene imaju samopouzdanje, ali moram da budem taj igrač koji će da kontroliše ritam i čuva leđa ostalima", rekao je Karlik Džouns.

Južni Sudan se trenutno nalazi na drugoj poziciji u grupi, odmah iza Kameruna, ali će naredni duel sa Tunisom dati jasniju sliku poretka, pošto će to biti direktan okršaj za drugu poziciju na tabeli.

Nigerija za koju nastapaju Ebuka Izundu i Čima Moneke trenutno nije u najboljoj poziciji, ali grupa je prilično izjednačena i sve je moguće do kraja kvalifikacija.

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