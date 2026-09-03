NBA liga izrekla najtežu kaznu ikad: Klipersi plaćaju 30 miliona, vrh kluba ne smije u halu i to nije sve

NBA liga kaznila Los Anđeles Kliperse sa 30 miliona dolara zbog kršenja pravila prilikom dovođenja Kavaija Lenarda iz Toronta. Kažnjeno i kompletno najviše rukovodstvo i to nije sve, jer će pola decenije ostati bez "pikova" prve runde.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

NBA je izrekla oštru kaznu Los Anđeles Klipersima jer su prekršili niz pravila kada su 2019. iz Toronta dovodili svoju najveću zvijezdu Kavaija Lenarda (35). Tim iz El-Eja moraće da plati čak 30 miliona dolara, ostaće bez pet "pikova" prve runde i povrh toga će gazda Stiv Balmer (70) godinu dana biti suspendovan. I ne samo on.

NBA je zvanično saopštila da je uočila niz nedozvoljenih radnji kojima je Balmer ubijedio Lenarda da pređe u Los Anđeles. Klipersi će platiti papreno, jer neće imati pikove prve runde 2029, 2030, 2031, 2032, i 2033. godine.

Balmer je kažnjen jer je nalazio način da uplati novac Lenardu mimo predviđenih računa i načina za to. Za to će biti kažnjen i predsjednik poslovnih operacija Klipersa Džilijan Zaker, suspenzijom na godinu dana, s tim da neće morati da plati novčanu kaznu. I ni tu nije kraj, jer je kažnjen i predsjednik košarkaških operacija Klipersa, Lorens Frank.

Lenard je prošao najmanje loše, jer neće biti suspendovan i moraće da plati samo 600.000 dolara, što mu neće biti problem zato što će u predstojećoj sezoni 2026/27 zaraditi čak 50,3 miliona dolara.

Liga i sindikat igrača saopštili su da su sve kazne konačne i obavezujuće, a komesar NBA lige Adam Silver rekao je da je potpuno razočaran. "Duboko sam razočaran flagrantnim kršenjem naših pravila, kao i institucionalnim i liderskim propustima Klipersa koji su doveli do ovog nedoličnog ponašanja. Ozbiljnost izrečenih kazni odražava težinu prekršaja", rekao je prvi čovjek lige.

Podkaster otkrio da su Klipersi plaćali "ispod žita"

Klipersi su na čelu sa Balmerom našli način da plate Kavaiju dodatnih 28 miliona dolara, kroz njegov ugovor o sponzorstvu sa kompanijom "Aspiration Fund Adviser". Ta kompanija, inače, prošle godine je podnijela zahtjev za bankrot, a njen suosnivač Džozef Sanberg osuđen je na 14 godina zatvora jer je priznao krivicu za prevaru investitora i kreditora u iznosu od najmanje 248 miliona dolara. Ta firma je sarađivala sa Klipersima, kao i još tri koje su imale takođe ugovor sa Kavaijem.

"S Klipersima sam sklopio ugovor, kao i sporazume koji su predmet istrage, u dobroj vjeri, potpuno posvećen ispunjavanju svojih obaveza i bez ikakvog saznanja da je bilo ko imao namjeru da zaobiđe pravila o ograničenju plata", rekao je Lenard.

Lenardu na čekanju trejd kod Srbina

Kavai je imao plan da se vrati u Toronto, ali je taj trejd bio zaustavljen dok NBA liga završi istragu i izrekne kazne za zaobilaženje i kršenje pravila. Zato se očekuje da se poslije ovog saopštenja lige ipak dogodi Kavaijev povratak u Kanadu, kod srpskog trenera Darka Rajakovića.

Lenard je za Reptorse odigrao sezonu 2018/19 i donio im titulu, pa otišao u El-Ej.