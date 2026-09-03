"Zašto plate u Evroligi nisu javne?": Jokićev saigrač iz Amerike pokreće revoluciju

Američki košarkaš Brekston Ki smatra da bi evropska košarka trebalo da se "otvori", a da klubovi saopšte kolike su plate igrača.
Evroliga i evropska košarka nisu na istom nivou kao NBA - ni po kvalitetu, ni po broju navijača koje privlače, ali ni po transparentnosti. Upravo taj posljednji detalj zasmetao je Brekstonu Kiju (29), američkom krilu koje će narednu sezonu provesti u dresu Fenerbahčea. On bi volio da zna kolike su plate ostalih igrača u Evroligi!
Zapravo, momak iz Sjeverne Karoline misli da bi svi akteri u evropskoj košarci imali koristi ako bi se javno saopštile plate igrača u svim klubovima. Navijači bi znali ko igra ispod, a ko igra iznad očekivanja, košarkaši bi znali kako da se postave u pregovorima, a klubovi bi mogli da pronalaze igrače koji im se bolje uklapaju u godišnji budžet.
"Uvijek sam se pitao zašto plate u Evroligi nisu javne. Ne zato što navijači treba da znaju koliko novca neko ima na računu, već zato što plata predstavlja dio konteksta profesionalne košarke. Ako igrač zarađuje 500.000 i igra kao igrač od 1,5 miliona ili više, navijači bi to trebalo da znaju. To bi trebalo da se slavi! Ako neko zarađuje 2.000.000 i ima problema, navijači bi takođe trebalo da imaju taj kontekst.Izvor: MN PRESS
Za igrače, mislim da je to još važnije. Posebno u ligi bez ograničenja za plate, gdje svaki tim ima svoj budžet i stvarno tržište može biti teško procijeniti. Ako igrač X ima prosječno manje statistike od mene, ali zarađuje dvostruko više, zašto bih ja prihvatio pola novca samo zato što mi kažu 'to je tvoja tržišna vrijednost'?
Ne možeš pregovarati o svojoj vrijednosti ako ne poznaješ tržište. S druge strane, transparentnost bi mogla biti odlična za ligu. Plate stvaraju razgovore, debate i priče. Više razgovora znači više angažmana, što se pretvara u veću vrijednost za ligu. Objavite brojke. Igrači, treneri, svi. Dajte navijačima više konteksta, igračima više informacija i Evroligi još jedan način da razvije svoj proizvod. Šta vi mislite?", napisao je bivši NBA košarkaš.
I’ve always wondered why Euroleague salaries aren’t public.— Braxton Key (@braxton_keyy)September 3, 2026
Not because the fans need to know how much is in someone’s bank account, but because salary is a part of the context of professional basketball.
If a player is making 500K and playing like a 1.5M player or greater,…
Kakvu karijeru ima Brekston Ki?
Narednu sezonu Ki će provesti u redovima Fenerbahčea, nakon što je prethodne sezone prvi put igrao u evropskoj košarci i ostavio sasvim dobar utisak u dresu Valensije. Prije toga je američki košarkaš gradio NBA karijeru, uz kratak odlazak u Portoriko. Najbolju ligu na svijetu "overio je" u dresu Filadelfije, Detroita, Denvera i Golden Stejta, a kratko je igrao i sa Nikolom Jokićem.
Ukupno je odigrao 37 mečeva u NBA ligi, daleko više nastupao je za timove u Razvojnoj ligi, a čini se da bi evropska košarka mogla da mu prija. Tokom prve sezone je u dresu Valensije na 34 meča u Evroligi prosječno bilježio 6,6 poena, 3,5 skokova i 1,1 asistenciju po meču.