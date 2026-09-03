"Zašto plate u Evroligi nisu javne?": Jokićev saigrač iz Amerike pokreće revoluciju

Američki košarkaš Brekston Ki smatra da bi evropska košarka trebalo da se "otvori", a da klubovi saopšte kolike su plate igrača.

Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Evroliga i evropska košarka nisu na istom nivou kao NBA - ni po kvalitetu, ni po broju navijača koje privlače, ali ni po transparentnosti. Upravo taj posljednji detalj zasmetao je Brekstonu Kiju (29), američkom krilu koje će narednu sezonu provesti u dresu Fenerbahčea. On bi volio da zna kolike su plate ostalih igrača u Evroligi!

Zapravo, momak iz Sjeverne Karoline misli da bi svi akteri u evropskoj košarci imali koristi ako bi se javno saopštile plate igrača u svim klubovima. Navijači bi znali ko igra ispod, a ko igra iznad očekivanja, košarkaši bi znali kako da se postave u pregovorima, a klubovi bi mogli da pronalaze igrače koji im se bolje uklapaju u godišnji budžet.

"Uvijek sam se pitao zašto plate u Evroligi nisu javne. Ne zato što navijači treba da znaju koliko novca neko ima na računu, već zato što plata predstavlja dio konteksta profesionalne košarke. Ako igrač zarađuje 500.000 i igra kao igrač od 1,5 miliona ili više, navijači bi to trebalo da znaju. To bi trebalo da se slavi! Ako neko zarađuje 2.000.000 i ima problema, navijači bi takođe trebalo da imaju taj kontekst.

Izvor: MN PRESS

Za igrače, mislim da je to još važnije. Posebno u ligi bez ograničenja za plate, gdje svaki tim ima svoj budžet i stvarno tržište može biti teško procijeniti. Ako igrač X ima prosječno manje statistike od mene, ali zarađuje dvostruko više, zašto bih ja prihvatio pola novca samo zato što mi kažu 'to je tvoja tržišna vrijednost'?

Ne možeš pregovarati o svojoj vrijednosti ako ne poznaješ tržište. S druge strane, transparentnost bi mogla biti odlična za ligu. Plate stvaraju razgovore, debate i priče. Više razgovora znači više angažmana, što se pretvara u veću vrijednost za ligu. Objavite brojke. Igrači, treneri, svi. Dajte navijačima više konteksta, igračima više informacija i Evroligi još jedan način da razvije svoj proizvod. Šta vi mislite?", napisao je bivši NBA košarkaš.

I’ve always wondered why Euroleague salaries aren’t public.



Not because the fans need to know how much is in someone’s bank account, but because salary is a part of the context of professional basketball.



If a player is making 500K and playing like a 1.5M player or greater,… — Braxton Key (@braxton_keyy)September 3, 2026

Kakvu karijeru ima Brekston Ki?

Narednu sezonu Ki će provesti u redovima Fenerbahčea, nakon što je prethodne sezone prvi put igrao u evropskoj košarci i ostavio sasvim dobar utisak u dresu Valensije. Prije toga je američki košarkaš gradio NBA karijeru, uz kratak odlazak u Portoriko. Najbolju ligu na svijetu "overio je" u dresu Filadelfije, Detroita, Denvera i Golden Stejta, a kratko je igrao i sa Nikolom Jokićem.

Ukupno je odigrao 37 mečeva u NBA ligi, daleko više nastupao je za timove u Razvojnoj ligi, a čini se da bi evropska košarka mogla da mu prija. Tokom prve sezone je u dresu Valensije na 34 meča u Evroligi prosječno bilježio 6,6 poena, 3,5 skokova i 1,1 asistenciju po meču.