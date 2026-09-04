Evroligi prijeti debakl: "Odluka će tek biti donesena"

Superkup Evrolige mogao bi da doživi fijasko i da ne bude održan ovog septembra.

Izvor: MN PRESS

Superkup Evrolige na programu je 18. i 19. septembra, a iz Grčke stižu informacije da je turnir na pragu otkazivanja zbog bezbjednosne situacije na Bliskom istoku. Mjesto održavanja je Abu Dabi, ulaznice su uveliko u prodaji, ali dvije nedjelje prije početka je sve neizvjesno.

Kako prenosi "Sport24", ne bi bilo čudo da se Superkup otkaže, ali da se čini sve da ne dođe do tog poražavajućeg scenarija.

"Mislim da se od juče ili prekjuče vode određene diskusije o Evroliginom Superkupu u Abu Dabiju. Iako je Evroliga objavila ulaznice, učesnike, datume i parove, a juče je čak poslala i link za akreditaciju medija, trenutno postoji određena neizvjesnost", naveo je novinar Haris Stavru.

Dubai nije počeo pripreme kod kuće, tako da je čudna odluka da se Superkup odigra na teritoriji gdje još uvijek postoje bezbjednosni rizici.

"Definitivno postoje dva tima koja imaju određene rezerve. Dubai, koji je već počeo pripreme za novu sezonu, ne trenira tamo. Otišli su u Tursku. Svi smo mislili da će, nakon što je Evroliga objavila ulaznice, parove i čitav proces, sve krenuti svojim tokom. Situacija, međutim, nije potpuno jasna i mislim da konačna odluka tek treba da bude doneseba", naveo je grčki novinar.

Ukoliko se procijeni da ne postoje uslovi za održavanje turnira na kojem treba da igraju Dubai, Olimpijakos, Fenerbahče i Real Madrid, ne razmatra se opcija premještanja, već će čitav događaj biti otkazan.

"Superkup neće biti premješten negdje drugo. Ako bude bilo kakvog razvoja situacije, to bi značilo da će događaj biti otkazan", poručio je Stavru.

Podsjetimo Fajnal-for Evrolige u sezoni 2026/27 je takođe zakazan u Abu Dabiju i definitivno će biti jedan od najzahtjevnijih sportskih događaja za organizaciju u posljednje vrijeme.

Postavlja se pitanje šta će biti sa izraelskim timovima koji takođe ne treniraju na svojim terenima i kako će se ta situacija riješiti.

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