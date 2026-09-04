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Evroliga se oglasila hitnim saopštenjem: "Sve teče po planu, lažna uzbuna"

Evroliga se oglasila hitnim saopštenjem: "Sve teče po planu, lažna uzbuna"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Iz Evrolige su ekspresno demantovali navode o otkazivanju Superkupa.

Evroliga ne otkazuje Superkup Izvor: HALIL SAGIRKAYA / AFP / Profimedia

Evroliga se hitno oglasila saopštenjem povodom informacija da se razmatra odlaganje Superkupa 2026. Iz elitnog takmičenja su potvrdili da će turnir biti održan u Abu Dabiju, prema prvobitnom planu, 18. i 19. oktobra.

U saopštenju se navodi da je cilj organizacije da Superkup postane značajan novi događaj u kalendaru evropske košarke i da ostaju fokusirani da "kroz ovo novo takmičenje predstave najbolje od evropske košarke i pruže vrhunsko iskustvo timovima, igračima i navijačima”.

Ovo saopštenje ima za cilj da pruži izvjesnost svim uključenim stranama nakon nedavnih informacija koje su se pojavile u evropskim medijima.

Nakon potvrde da će se događaj održati 18. i 19. oktobra, pripreme za prvi "Euroleague Basketball SuperCup" u Abu Dabiju 2026. godine nastaviće se prema postojećim planovima, navodi se u saopštenju.

Podsjetimo, na turniru učestvuju Olimpijakos, Real Madrid, Dubai i Fenerbahče.

Grci napravili uzbunu

Iz Grčke su stigle informacije da je turnir na pragu otkazivanja zbog bezbjednosne situacije na Bliskom istoku. Međutim, nije prošlo ni nekoliko sati, odmah je stigao odgovor.

"Definitivno postoje dva tima koja imaju određene rezerve. Dubai, koji je već počeo pripreme za novu sezonu, ne trenira tamo. Otišli su u Tursku. Svi smo mislili da će, nakon što je Evroliga objavila ulaznice, parove i čitav proces, sve krenuti svojim tokom. Situacija, međutim, nije potpuno jasna i mislim da konačna odluka tek treba da bude donesena", naveo je grčki novinar koji radi za "Sport24".

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Evroliga košarka

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