Došao kao prva "bomba" Dubaija: Sad ide, a da nije odigrao nijedan meč u Evroligi

Mam Žaite je bukvalno jedan od prvih koji su kao velika pojačanja došli u Dubai, a sada odlazi u Napoli nakon što jedva i da je nosio dres evroligaša.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Dubai je čekao Mama Žaitea da se vrati iz povrede, a onda ga je poslao na pozajmicu. Snažni francuski centar će poslije sezone koju je presjedio zbog problema sada otići u Napoli da povrati formu.

Već je Žaite dugo igrao u Italiji gdje je proveo dvije sezone u Virtusu, a nakon toga je došao u Monako. Sa Virtusom je bio MVP Evrokupa i osvojio je ovo takmičenje, a sada će zbog centara iz ABA lige morati na kaljenje.

Očigledno je da su Kenan Kamenjaš i Filip Petrušev dobili prednost, kao i Davis Bertans i Nemanja Dangubić na mjestima ispod koša. Naravno prvi centar će i dalje biti Mfiondu Kabengele, a u konkurenciji je i Mamadi Dijakite koji je stigao iz Baskonije, a Tornike Šengelija je takođe stigao kao veliko pojačanje.

Karijera Mama Žaitea

Sa reprezentacijom Francuske je na Evrobasketu 2015. godine osvojio bronzu, tada kao igrač Nantera. U Francuskoj je igrao za INSEP, SOMB, Strazbur i Limož, pa je otišao u Torino. Poslije sezone u Saratovu i jedne u Gazijantepu zablistao je u Virtusu dvije godine prije prelaska u Monako. Za Dubai praktično nije ni igrao jer se povrijedio čim je stigao.

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