Već imamo naznake gdje će biti organizovan završni turnir Evrolige za sezonu 2027/28.

Izvor: MN PRESS

Sudbina evropske košarke rješava se 8. oktobra na jezeru Komo, kada će biti održan ključni sastanak između NBA i Evrolige. Vidjećemo na koji način će sarađivati dvije košarkaške organizacije, a navodno će se razmatrati i opcija kupovine. To u ovom momentu zvuči malo nevjerovatno kada znamo da je elitno košarkaško takmičenje već počelo pregovore o franšizama i ima jedinstvene dugoročne planove.

Među njima je i onaj da Milano bude domaćin Fajnal-fora u sezoni 2027/28. Za sada je poznato da će naredne sezone završni turnir biti održan u Abu Dabiju, ali postoji bojazan zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku. Kako će tamo biti održan istorijski Superkup Evrolige ovog septembra, jasno je da u ovom momentu nema prepreka da glavni događaj bude održan u maju naredne godine.

Olimpija Milano će biti organizator pomenutog sastanka, što je naznaka da bi mogla da dobije domaćinstvo poslije Abu Dabija. Utakmice bi se igrale u "Unipol domu", dvorani kapaciteta 16.000 gledalaca, koja je izgrađena za potrebe Zimskih olimpijskih igara.

Grad mode je već bio organizator Fajnal-fora Evrolige, i to 2014. godine kada se Makabi Tel Aviv naslovio šampionom Evrolige. Beograd se proteklih sezona pominjao u planovima, ali su Atina i Abu Dabi dobili povjerenje ispred srpske prestonice.

Reforme u Evroligi

Vidi opis Fajnal-for Evrolige opet neće biti u Beogradu: Čeka se samo zvanična potvrda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Evroliga je otpočela proces prelaska na franšizni sistem, a osim 13 akcionara koji će automatski postati franšize, biće dodijeljeno još osam stalnih mjesta za sezonu 2027/28, za kada je planirano proširenje na 24 kluba.

Prvu fazu je prošlo 11 kandidata, među kojima su Crvena zvezda i Partizan, kao i Dubai, Valensija, Roma Maksima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajons, Pariz i Virtus Bolonja.