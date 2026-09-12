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Novi košmar Vlatka Čančara: Otkako je uzeo titulu sa Jokićem, sve je krenulo nizbrdo

Novi košmar Vlatka Čančara: Otkako je uzeo titulu sa Jokićem, sve je krenulo nizbrdo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Vlatko Čančar se opet teško povrijedio pred početak nove sezone. Sada je u pitanju koljeno i mora na operaciju, a veliko je pitanje kada će opet moći na teren.

Vlatko Čančar se ponovo povrijedio Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Vlatko Čančar baš, baš nema sreće. Sada već iskusni krilni igrač se opet povrijedio i propustiće još jednom veći dio sezone. Sada je doživio povredu medijalnog meniskusa na treningu. Moraće u ponedjeljak u Minhen na operaciju i veliko je pitanje kada ćemo ga opet vidjeti na terenu.

Momak iz Kopra bio je velika nada kada se pojavio u Union Olimpiji, zatim je poslije dvije sjajne sezone u Megi draftovan kao 49. pik od strane Denver Nagetsa. Poslije godinu dana u San Pablo Burgosu otišao je u NBA i tamo ostao šest sezona. Ipak 2022. godine je krenulo sa prelomom stopala, a onda su se ređale povrede.

Šta je pošlo po zlu?

Imao je problem sa ručnim zglobom, pa je povrijedio prednje ukrštene ligamente desnog koljena pred sezonu 2023/24, pa je opet morao da operiše lijevo koljeno. Nakon što je u šampionskoj sezoni Denvera odigrao 60 utakmica jedva da je igrao nakon toga, a vratio se u Evropu prošlog ljeta.

Potpisao je za Olimpiju iz Milana, ali se odmah povrijedio i jedva da je odigrao neki meč. Zapravo je posljednji put na terenu bio u oktobru prošle godine u Beogradu na meču sa Partizanom. Nakon kraja sezone potpisao je ponovo za San Pablo Burgos, ali vidjećemo da li će i zaigrati za njih.

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Tagovi

Vlatko Čančar košarka

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