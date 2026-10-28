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Enes Kanter: "Imam snimke, razotkriću licjemerje u NBA ligi"

Enes Kanter: "Imam snimke, razotkriću licjemerje u NBA ligi"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Enes Kanter tvrdi da ima snimke i da će uskoro da razotrkije licemjerje koje postoji u NBA ligi.

Enes Kanter o licemjerju u NBA Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Enes Kanter (34) je već neko vrijeme u penziji. Nije igrao profesionalnu košarku još od sezone 2021/22 i nalazi se u centru pažnje često. Ne zbog košarkaške karijere, već zbog stvari koje radi van terena, tako se zvanično prijavio da igra u WNBA (NBA liga za košarkašice).

"Ljudi misle da ovo što radim sa WNBA, da je to mnogo. Sačekajte da vidite šta ću tek da uradim sa NBA ligom", rekao je Kanter u jednoj emisiji.

Novinarka ga je pitala šta to planira da uradi i uslijedio je detaljan odgovor.

"Samo ću da razotkrijem licemjerje. Nosio sam patike 'Oslobodite Tibet' i dva minuta prije početka meča su mi dva gospodina iz NBA lige prišla i rekla da ih skinem. Rekao sam da neću, bez obzira na kazne. Rekli su mi 'Druže, ne radi se ovdje o novčanoj kazni, već o ozbiljnoj zabrani'. Pozvao sam Adama Silvera odmah. Imam snimke svega. Ne možeš da pričaš o Kini. Rekli su mi da je sistem tamo drugačiji. Pričao sam sa vlasnikom koji mi je rekao da ako kažem riječ o Kini da će me izbaciti iz lige. Ako kritikuješ Ameriku, sa tim su okej i to je dozvoljeno. Postoji licemjerje", zaključio je Kanter.

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Tagovi

Enes Kanter NBA liga

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