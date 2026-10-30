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Nikola Peković: "Željko Obradović je vjerovatno najbolji u Evropi"

Nikola Peković: "Željko Obradović je vjerovatno najbolji u Evropi"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikola Peković se prisjetio dana u Panatinaikosu i povratka Željka Obradovića, ističući posebne uspomene iz Atine.

nikola pekovic o zeljku obradovicu najbolji trener u evropi Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Nikola Peković bio je gost Panatinaikosa i Željka Obradovića u Evroligi. S obzirom na to da je od 2008. do 2010. nosio zeleni dres i bio dio tima Željka Obradovića sa kojim je 2009. stigao i na krov Evrope - sad je riješio da se prisjeti dana koje je proveo u Atini.

Željko Obradović se poslije mnogo godina vratio u Panatinaikos i to je bio razlog da Peković ponovo gleda meč starog kluba, ali i da podrži bivšeg trenera. "Bio sam srećan zbog njega, jer je to zaslužio. Vjerovatno je najbolji trener u Evropi i znam koliko se ovdje osjeća kao kod kuće, kao i koliko ga vole ljudi u Grčkoj i navijači. Mislim da je povratak u Atinu najbolje što je moglo da mu se dogodi."

Pekovića za Panatinaikos vežu mnogi lijepi trenuci, kojih se rado i danas sjeća. "Imam mnogo uspomena. Ručao sam sa Majkom Batistom i prisjetili smo se kako je nekada bilo, a kako je danas. Mnogo je priča, ali premalo vremena da ih sve ispričam."

"Osjećaj je kao da se nikad nismo rastajali"

Zlatna generacija u kojoj su dres Panatinaikosa nosili legendarni Dijamantidis, Šaras Jasikevičijus, Vasilis Spanulis, Dušan Kecman, Majk Batist i mnogi velikani košarke. Sezona 2008/09 zaista je bila za pamćenje kad je Panatinaikos u pitanju.

"Kad toliko ljudi govori o toj generaciji, mogu samo da se složim sa njima. Za mene je to bila jedna od najboljih ekipa za koje sam igrao tokom karijere. Čak i kada se ne vidimo godinama, čim se ponovo sretnemo, osjećaj je kao da se nikad nismo rastajali. Ta godina imala je posebnu energiju", rekao je Peković u razgovoru za klub.

Na kraju, Peković je Grcima priznao: "Nedostaju mi Atina, Grčka i divni ljudi. Često dolazim u Grčku, ali poslije mnogo godina prvi put prisustvujem utakmici. Ovdje me uvijek lijepo dočekaju", zaključio je bivši centar Partizana.

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Izvor: MONDO

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