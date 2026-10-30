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Peni Hardavej: "Da li ste vidjeli Miku Murinena? Može da bude prvi pik na NBA draftu"

Peni Hardavej: "Da li ste vidjeli Miku Murinena? Može da bude prvi pik na NBA draftu"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mika Murinen, finski košarkaš, impresionira trenera Memfisa, koji vjeruje da može biti prvi pik NBA drafta.

peni hardavej mika murinen moze da bude prvi pik na nba draftu Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@thepivotpodcast

Mladi finski košarkaš Mika Murinen oduševio je trenera Memfisa Penija Hardaveja, koji vjeruje da Murinen ima potencijal da bude prvi izbor na NBA draftu. Mika Murinen mogao bi da bude prvi pik NBA drafta, ako je suditi po utisku koji je ostavio na početku američke koledž karijere. Mladi finski košarkaš privukao je pažnju fizičkim predispozicijama, pokretljivošću i talentom, a pohvale na njegov račun stigle su i od šefa struke Memfis tajgersa.

„Mika bi mogao da bude prvi pik na draftu. Ovaj momak je nevjerovatan, ima izuzetno duge ruke i veoma je aktivan. Kada raširi ruke, djeluje kao da pokriva čitavu dvoranu”, poručio je Hardavej.

Murinen ima 213 centimetara, a kombinacija visine, atletskih sposobnosti i košarkaških vještina čini ga posebno zanimljivim za NBA skautе. Hardavej je u njegovoj igri prepoznao sličnosti sa nekim od najimpresivnijih visokih igrača današnjice.

"Kad ga gledate, podsjeća na Viktora Vembanjamu, ali i na grčkog superstara Janisa Adetokumba", dodao je trener Memfisa.

Mika ima na koga da se ugleda

Finski košarkaš nastupa za Arkanzas, čiji je trener Džon Kalipari poznat po radu sa talentovanim igračima koji kasnije stižu do NBA lige. Murinen je već na početku ostavio snažan utisak, a njegove fizičke karakteristike i sposobnost da doprinese na više načina mogle bi da mu otvore vrata najjače košarkaške lige na svijetu.

Ipak, do NBA drafta ima još mnogo vremena, pa će Murinen morati da nastavi da napreduje i potvrđuje potencijal na parketu. Hardavejeve riječi jasno pokazuju koliko visoko cijeni mladog Finca, ali tek predstojeći nastupi pokazaće da li zaista može da se izbori za status prvog pika.

Da li se Mika Murinen promijenio?

Da li to znači da se Mika Murinen promijenio? Period proveden u Partizanu nije ostavio dobar utisak na navijače. Okarakterisan je kao igrač koji je u tim došao u želji da odmah bude važan igrač, iako se prethodno nikad nije bavio seniorskom košarkom. O njegovoj odanosti treninzima se takođe naširoko diskutovalo, pa je povratak u Finsku bio najbolje rješenje za oba kluba.

Da li je to Mika Murinen promijenio kurs ili Hardavej priča napamet, ostaje da vidimo u narednom periodu.

Bonus video: 

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01:15:29
Priča za medalju: Andrija Prlainović
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Mika Murinen NBA liga

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