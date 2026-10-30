Izgleda da je Sakramento konačno "ubo" premiju sa Darijusom Akafom Džuniorom

Sakramento je konačno pronašao zvijezdu u Darijusu Akafu Džunioru, koji je postigao 34 poena.

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U posljednjih 20 godina, Sakramento je samo jednom igrao u plej-ofu i može se reći da je jedan od najneuspješnijih timova u NBA ligi, iako je početkom milenijuma i te kako bio u fokusu svjetske javnosti, posebno zbog tandema Peđa Stojaković - Vlade Divac. Od tada su Kingsi imali najviše promašenih pojačanja i "pikova", a iako ni ove sezone nisu uhvatili formu koja obećava da će u plej-of, čini se da su bar pogodili na draftu.

Sedmi pik ovogodišnjeg NBA drafta Darijus Akaf Džunior igra fantastično i prethodne noći zabilježio je 34 poena, 14 asistencija i šest skokova za Kingse. Nažalost po njih, u još jednom porazu, već petom ove sezone, pošto je i Nju Orleans slavio 132:120.

Upravo je Darijus Akaf jedna od rijetkih pozitivnih stvari o kojima može da se priča, pošto se čini da je plejmejker sa Akranzasa već uzeo "ključeve ekipe" i trebalo bi da kod trenera Daga Kristija bude glavni igrač u narednom periodu.

DARIUS ACUFF JR. ONE-HAND JAM He leads all scorers with 12 PTS (4-5 FGM) on NBA League Pass! https://t.co/3aMv4LN25F — NBA (@NBA)October 30, 2026



Radi se o igraču koji je samo jednu sezonu bio na koledžu i koji je prošle sezone imao prosjek od 23,5 poena, 6,4 asistencije i 3,1 skokova po meču, uz odlične procente za tri poena (44 odsto), a koji je brzo preuzeo odgovornost. Ubacio je 12 poena Klipersima na "otvaranju" sezone, pa je imao zatim 33, 22, 19, dok najbolje partije do sada - 34 poena, 14 asistencija i šest skokova.

Samo je Oskar Robertson od plejmejkera u istoriji NBA lige stigao brže do prvih sto poena, što dovoljno već govori:

Darius Acuff is the 2nd fastest point guard in NBA history to reach 100+ career points.Only Oscar Robertson (1960) was faster. https://t.co/0D7JKwXCZG — Real App (@realapp)October 30, 2026



U njegovoj ekipi su još Ačuva i Hanter ubacili 24 poena, iskusni Lavin 21, dok su Nju Orleans predvodili Firs i Vilijamson sa po 22 poena.

NBA rezultati 30. oktobar:

Atlanta - Klivlend 114:111

Nju Orleans - Sakramento 132:120

Portland - Memfis 103:124

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(MONDO)