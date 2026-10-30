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Izgleda da je Sakramento konačno "ubo" premiju sa Darijusom Akafom Džuniorom

Izgleda da je Sakramento konačno "ubo" premiju sa Darijusom Akafom Džuniorom

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Sakramento je konačno pronašao zvijezdu u Darijusu Akafu Džunioru, koji je postigao 34 poena.

ko je darijus akaf dzunior nova nba zvijezda Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

U posljednjih 20 godina, Sakramento je samo jednom igrao u plej-ofu i može se reći da je jedan od najneuspješnijih timova u NBA ligi, iako je početkom milenijuma i te kako bio u fokusu svjetske javnosti, posebno zbog tandema Peđa Stojaković - Vlade Divac. Od tada su Kingsi imali najviše promašenih pojačanja i "pikova", a iako ni ove sezone nisu uhvatili formu koja obećava da će u plej-of, čini se da su bar pogodili na draftu.

Sedmi pik ovogodišnjeg NBA drafta Darijus Akaf Džunior igra fantastično i prethodne noći zabilježio je 34 poena, 14 asistencija i šest skokova za Kingse. Nažalost po njih, u još jednom porazu, već petom ove sezone, pošto je i Nju Orleans slavio 132:120.

Upravo je Darijus Akaf jedna od rijetkih pozitivnih stvari o kojima može da se priča, pošto se čini da je plejmejker sa Akranzasa već uzeo "ključeve ekipe" i trebalo bi da kod trenera Daga Kristija bude glavni igrač u narednom periodu.


Radi se o igraču koji je samo jednu sezonu bio na koledžu i koji je prošle sezone imao prosjek od 23,5 poena, 6,4 asistencije i 3,1 skokova po meču, uz odlične procente za tri poena (44 odsto), a koji je brzo preuzeo odgovornost. Ubacio je 12 poena Klipersima na "otvaranju" sezone, pa je imao zatim 33, 22, 19, dok najbolje partije do sada - 34 poena, 14 asistencija i šest skokova.

Samo je Oskar Robertson od plejmejkera u istoriji NBA lige stigao brže do prvih sto poena, što dovoljno već govori:


U njegovoj ekipi su još Ačuva i Hanter ubacili 24 poena, iskusni Lavin 21, dok su Nju Orleans predvodili Firs i Vilijamson sa po 22 poena.

NBA rezultati 30. oktobar:

  • Atlanta - Klivlend 114:111
  • Nju Orleans - Sakramento 132:120
  • Portland - Memfis 103:124

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00:32
Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera
Izvor: YouTube/NBA
Izvor: YouTube/NBA

(MONDO)

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NBA liga

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