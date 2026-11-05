FIBA potvrdila rekordan broj transfera: "Vidjeli smo da mnogi biraju koledž i Ameriku, to je važna tema"

FIBA se oglasila i potvrdila da je odrađeno istraživanje koje pokazuje rekordan broj međunarodnih transfera u košarci.

Izvor: Profimedia

FIBA je potvrdila da je CIES (Međunarodni centar za sportske studije iz Švajcarske) obavio istraživanje po kom je utvrđeno da je ostvaren rekordan broj međunarodnih transfera u 2026. godini. Ukupno 14.194 od čega 10.581 u muškoj i 3.613 u ženskoj konkurenciji.

U Evropi je viđeno 5.428 transfera, što je za 228 više od istog perioda prošle godine, dok je devet od 10 najvećih transfera bilo u Americi. Očekivano, rekordna brojka je veliki broj igrača koji je otišao na koledž i u NCAA. Od toga 1.055 momaka i 1.042 devojke.

"Zahvalan sam CIES-u na ekspertizi i sprovedenom istraživanju. Ponosni smo na to što smo referenca za globalnu košarkašku zajednicu. FIBA je posvećena proučavanju, unapređivanju i razumevanju međunarodne košarkaške migracije. Broj transfera raste. Videli smo ove godine rekordan broj igrača koji je odlučio da izabere put ka koležu i to je i dalje veoma važna tema u košarkaškom ekosistemu. Pratimo sve to kako bismo pomogli igračima. Nastavljamo da radimo sa svih 212 nacionalnih federacija kako bismo im bili prava podrška", poručio je generalni sekretar FIBA Andreas Zaglis.

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