Morala je da pobjegne! Atletičarka otkrila sve o paklu u Tokiju - baka joj javila za Lukašenkove otmičare!

Bjeloruskinja je jedva uspjela da potraži pomoć japanskih vlasti, a zatim i azil koji joj je odobrila Poljska.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Czarek Sokolowski

Bjeloruska atletičarka Kristina Cimanovskaja jedna je od sportistkinja koje su obilježile Olimpijske igre u Tokiju. Nećemo je pamtiti po rezultatima već po incidentima koji su se dogodili u olimpijskom selu i na aerodromu, kada je Bjelorusija htjela da je vrati sa takmičenja!

To im nije pošlo za rukom jer je sprinterka prvo zatražila pomoć Japanaca, a kasnije i politički azil u Poljskoj jer strahuje za život ukoliko se vrati u rodnu zemlju. Za najveće svjetske agencije ispričala je kroz šta je sve prošla i kako joj je poziv bake od 10 sekundi pomogao da pobjegne od ''otmice''.

Ona je na početku razgovora istakla da je politika nikada nije zanimala i da se nije miješala u političku situaciju Bjelorusije.

''Uvijek sam bila daleko od politike. Nisam potpisivala peticije, išla na proteste, govorila protiv vlasti u Bjelorusiji... Ja se bavim sportom i ne razumijem se u politiku. Htjela sam da budem u finalu i borim se za medalje, nisam željela da se bavim nečim drugim'', rekla je Kristina.

Po njenim riječima, izbačena je iz olimpijskog tima jer je ukazivala na loš posao koji rade atletski treneri. Zbog njihovih grešaka neki takmičari nisu stigli u Tokio, a planirano je da ona trči u štafeti iako nije radi toga stigla na Olimpijske igre.

''Baka me nazvala kad su me već vozili na aerodrom. Imala sam oko 10 sekundi. Nazvala me i rekla mi 'molim te, ne vraćaj se u Bjelorusiju, nije sigurno.' To je bilo to, prekinula je poziv'', priča atletičarka koja je još na aerodromu snimila kratak video o dramu u kojoj se nalazi.

Delegacija Bjelorusije posjetila je Kristinu u njenoj sobi, rekla joj da se spakuje, a zatim je prebacila na aerodrom gdje je ona uspjela da potraži pomoć. Kontaktirala je sa japanskim policajcima, koji su joj pomogli.

''Nisu mislili da ću na aerodromu prići policiji, mislili su da smo previše uplašeni. Ja se ne bojim, nisam od onih koji se plaše'', rekla je Cimanskaja.

San o trčanju na Olimpijskim igrama nastavlja da sanja, pošto vjeruje da će u nastavku karijere imati bolje uslove za trening i takmičenje.

''Samo sam željela da trčim na Olimpijskim igrama i ispunim svoj san. Nadam se da ću moći da nastavim da se bavim sportom. Vjerujem da ovo nisu moje posljednje Olimpijske igre. Voljela bih i da se vratim kući jednog dana, kad bude bezbjedno'', istakla je djevojka koja će potražiti azil u Poljskoj.

Tamo će joj se pridružiti muž, koji je takođe napustio Bjelorusiju prethodnih dana, dok ostatak porodice ostaje u svojoj zemlji.